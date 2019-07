그룹 핑클 데뷔 21주년 기념 베스트 앨범 / 사진제공=DSP미디어

[텐아시아=우빈 기자]그룹 핑클이 데뷔 21주년을 맞아 베스트 앨범을 발표하고 팬들과 추억을 함께 한다.DSP미디어는 22일 “핑클의 베스트 앨범인 ‘FIN.K.L BEST ALBUM’이 오는 8월 19일 발매된다”고 밝혔다.‘FIN.K.L BEST ALBUM’은 수 많은 히트곡을 만들어낸 핑클의 명곡 중 그 중 최고를 엄선해 구성됐다. 데뷔곡 ‘BLUE RAIN’을 비롯해 불멸의 히트곡인 ‘내 남자 친구에게’ ‘루비(淚悲):(슬픈 눈물)’ ‘영원한 사랑’과 더불어, ‘White’ ‘영원’ 등의 지금도 사랑받고 있는 10곡으로 구성됐다.핑클은 14년만에 JTBC 예능 프로그램 ‘캠핑클럽’을 통해 완전체로 뭉쳐 팬들에게 추억을 선사하고 있다. 이번 베스트 앨범 또한 핑클을 사랑해 준 팬들에게 추억을 선물하고 그때의 감성을 함께 다시 한번 느껴보고자 기획됐다. 10곡의 히트곡과 함께 소장의 기쁨을 접할 수 있는 LP와 CD를 하나의 구성품에서 만날 수 있다.멤버들 또한 “추억하는 시간을 가질 수 있어 팬들도 좋아할 것 같다”며 팬들에게 보내는 자필 스페셜 메시지를 앨범에 수록하는 등 적극적으로 제작에 참여했다.‘FIN.K.L BEST ALBUM’은 오는 8월 19일 발매에 앞서, 오늘(22일) 오전 11시부터 온라인 음반 사이트를 통해 예약 구매에 들어간다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr