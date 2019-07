래퍼 플루마./ 사진제공=하이라인 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]래퍼 플루마(PLUMA)의 소속사 하이라인엔터테인먼트는 16일 “플루마가 나플라 루피, 이영지와 함께한 곡 ‘I’m the one’(아임 더 원)이 공개된다”고 16일 밝혔다.플루마는 Mnet ‘고등래퍼3’에서 ‘오렌지 나무 (Prod. CODE KUNST)’와 ‘요즘 어때 (Feat. The Quiett) (Prod. CODE KUNST)’를 선보였다.‘쇼미더머니777’에도 출연했다. ‘2018 청소년 힙합 경연대회 ROOKIES OF KAC 시즌5’에서 우승을 차지했다.이후 지니 뮤직 페스티벌부터 울트라 코리아 등 다양한 공연 무대 위에 올랐다.‘I’m the one’은 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr