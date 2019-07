그룹 방탄소년단의 정국./ 사진제공=방탄소년단

[텐아시아=김수경 기자]그룹 방탄소년단의 정국이 지난 13일 방탄소년단 공식 SNS에 셀카를 올렸다.정국은 이날 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 ‘러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 첫 날 공연을 마쳤다.공연 후 정국은 트위터 24개국 실시간 트렌드에 올랐다.정국은 자신의 사진을 보라색 하트와 함께 게시했다. 정국이 올린 트위터 게시글은 9시간 만에 좋아요 수 100만, 리트윗 수 35만이 넘었다.방탄소년단은 14일 일본 시즈오카 에코파 콘서트를 마지막으로 ‘러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF)’ 투어를 마무리한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr