그룹 공원소녀의 트랙리스트./ 사진제고=키위미디어그룹

[텐아시아=김수경 기자]그룹 공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 14일 0시 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니 앨범 ‘밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)’ 트랙리스트 이미지를 공개했다.이번 트랙리스트 이미지는 마치 우주 속 공간에 와있는 듯한 디자인으로 구성됐다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범의 타이틀곡은 ‘RED-SUN (레드썬, 021)’이다. 데뷔곡 ‘Puzzle Moon (퍼즐문)’과 미니 2집 타이틀곡 ‘Pinky Star (RUN)’에 이은 ‘RED-SUN (021)’ 역시 프로듀싱팀 ‘스튜피드 스쿼드(Stupid Squad)’의 손을 거쳐 탄생했다.앨범에는 이를 비롯해 9곡이 담겼다. 마지막 트랙 ‘Recipe ~ for Simon’에는 힙합 레이블 그루블린을 설립한 라비(RAVI)가 작사, 작곡, 편곡에 참여했다.‘밤의 공원 part three’는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr