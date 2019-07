밴드 데이식스. / 제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]밴드 데이식스(DAY6)가 다섯 번째 미니음반 ‘더 북 오브 어스 : 그래비티(The Book of Us : Gravity)’의 샘플러 영상을 13일 공개했다.영상에는 이번 새 음반의 6곡의 일부 음원이 담겼다. 타이틀곡 ‘한 페이지가 될 수 있게’를 비롯해 ‘For me’ ‘How to love’ ‘돌아갈래요’ ‘포장’ ‘Best Part’ 등이다. 짧지만 데이식스의 짙은 색깔과 감성이 묻어나 음반에 대한 기대를 한껏 높였다.이번 새 음반은 이전과 마찬가지로 데이식스가 전곡의 작사·작곡에 참여해 완성했다.‘한 페이지가 될 수 있게’는 인연의 시작점에서 전하고 싶은 마음을 풀어낸 흥겨운 분위기의 곡이다.데이식스는 오는 15일 오후 6시 새 음반을 발표하고, 다음달 9월부터 11일까지 서울을 시작으로 월드 투어 콘서트에 돌입한다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr