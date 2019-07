밴드 DAY6(데이식스) 의 원필 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 의 원필 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]밴드 DAY6(데이식스)가 컴백을 앞두고 개인 티저 네 번째 주자인 멤버 원필의 ‘꽃미남’ 매력이 듬뿍 담긴 이미지를 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 9일 DAY6의 공식 SNS에 멤버 원필의 티저 이미지 2종을 게재했다.공개된 티저 속 원필은 상반된 두 가지 콘셉트를 완벽 소화하며 컴백에 대한 기대감을 높였다. 원필은 첫 번째 티저 속 부드러운 눈빛으로 아련한 분위기를 자아내 팬들을 매료시켰다. 또 다른 티저에서는 과감한 네온 컬러 의상과 샤프한 눈빛으로 시선을 압도하는 강렬한 티저 콘셉트를 완성시켰다.DAY6는 데뷔 미니앨범 ‘The Day’, 미니 2집 ‘DAYDREAM’, 정규 1집 ‘SUNRISE’, 정규 2집 ‘MOONRISE’, 미니 3집 ‘Shoot Me : Youth Part 1’, 미니 4집 ‘Remember Us : Youth Part 2’에 이어 이번에도 멤버들이 전곡 작사, 작곡에 참여해 음악적 스펙트럼을 과시했다.타이틀곡 ‘한 페이지가 될 수 있게’는 인연의 시작점에서 전하고 싶은 마음을 청량한 사운드로 담아내 DAY6의 매력을 배가 시킬 전망이다. 그동안 ‘청춘’을 노래하며 공감과 울림을 안겨준 DAY6가 이번에도 DAY6만의 감성을 더한 곡으로 팬들과 리스너들에게 올여름 새로운 추억을 선물한다.DAY6의 미니 5집 ‘The Book of Us : Gravity’와 타이틀곡 ‘한 페이지가 될 수 있게’는 오는 15일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr