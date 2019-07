가수 CITI의 신곡 ‘Be Your Light’의 재킷. / 제공=뮤직원컴퍼니

[텐아시아=김하진 기자]신인 남성 가수 시티(CITI)가 신곡 ‘비 유어 라이트(Be Your Light)’를 2일 정오 발매한다.지난해 12월 디지털 싱글 ‘서울, 여기’와 지난 2월 ‘스위치(Switch)’를 발매하며 본격 활동을 시작한 CITI는 작사·작곡은 물론 편곡과 프로듀싱까지 가능한 실력파로 주목받았다.‘Be Your Light’는 노래 전반에 흐르는 중독성 있는 플럭 신스 소리가 인상적인 곡이다. 사랑으로 벅찬 마음을 풀어냈다고 한다.CITI는 ‘시티 인 디 아이(City in the I)’의 약자이다. 도시에서 펼쳐진 이야기와 감정을 노래하겠다는 의미를 담은 이름이다. 자신의 색깔을 녹인 음악을 발표하며 활발하게 활동을 이어나갈 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr