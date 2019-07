박재범, 2일 싱글 발매...하온부터 크러쉬까지 피처링 참여

[연예팀] 박재범이 싱글앨범을 발매한다.박재범이 7월2일 오후 6시 새 EP 앨범 [Nothing Matters]를 발매한다.지난 29일과 30일 소속사 AOMG 공식 SNS를 통해 박재범의 새 EP 앨범 [Nothing Matters]의 트랙리스트 이미지와 박재범이 타이틀곡에 참여한 래퍼 염따에게 깜짝 선물을 증정하는 일상 영상이 공개됐다.박재범의 새 EP 앨범 [Nothing Matters]는 타이틀곡인 ‘All Day (Flex) (Feat. HAON(김하온) & 염따) (Prod. By OkayJJack)’를 비롯하여 크러쉬가 참여한 ‘Yummy (Feat. Crush) (Prod. By Cha Cha Malone)’와 함께 ‘Nothing Matters (Prod. By Ugly Duck)’, ‘홀로 (Prod. By Slom)’, ‘Encore (Prod. By Slom)’ 총 다섯 곡으로 구성됐다.박재범은 SNS를 통해 [Nothing Matters]는 오랜만에 선보이는 한국어 EP라고 밝히며 많은 이들의 기대를 모았다.더불어 박재범은 7월6일과 7일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 2019년 월드투어의 첫 공연 ‘JAY PARK 2019 SEXY 4EVA WORLD TOUR IN SEOUL’을 개최하고, 이를 시작으로 세계 각국에서 무대를 가질 예정이다.한편, 박재범의 새 EP 앨범 [Nothing Matters]는 7월2일 오후 6시 국내외 전 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.(사진제공: AOMG)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr