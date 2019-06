방탄소년단 뷔&제이홉 유닛송 '브랜뉴데이' 빌보드 월드디지털송 1위

방탄소년단 뷔와 제이홉이 유닛 'VOPE'을 결성해 부른 방탄소년단 매니저 게임 'BTS WORLD'의 두 번째 OST인 "A Brand New Day" 가 빌보드 ‘WorldDigitalSongSales’ 1위에 안착했다.방탄소년단이 발표한 수많은 인기곡 중 1위에 올라간 곡은 총 13곡으로 이번에 'A Brand New Day'가 13번째로 1위에 랭크된 기록을 세웠다.이 곡은 프로듀싱을 맡은 마사 특유의 독특한 비트와 전통악기 대금의 연주가 곡의 전반을 리드하면서 한국적이면서도 가장 트렌디한 사운드라고 평가받았다. 또한 스웨덴 출신의 팝스타 '자라 라슨'이 합류해 방탄소년단의 '제이홉'과 '뷔', '자라 라슨'의 동서양 보컬이 어우러져 매력적인 조화를 이루었다.제이홉은 심플하고 매우 모던한 랩을 훌륭히 소화해내며 생기 넘치는 에너지로 곡에 활력을 불어 넣었다. 또 믹스테잎을 통해 인정받은 바 있는 뛰어난 창작능력을 앞세워 직접 작사 작곡에 참여하며 곡의 완성도를 높히기도 했다.보컬파트를 책임진 뷔는 영국의 음악전문 매체인 ‘리독(Readdork)’으로부터 “실크처럼 부드럽고, 깊고 영혼 충만한 보컬”이라고 극찬 받았던 매력적인 음색으로 곡 전반에 걸쳐 공기의 흐름을 이끌듯 귀를 매혹시켰고 후반부 고음과 저음의 넓은 음역대를 오가는 애드리브로 곡을 풍성하게 했다.'A Brand New Day'가 발표되자마자 영국 최대 라디오 방송국인 BBC R1의 팟캐스트 니키 앨본과 새미 앨본은 브릿 어워드의 포스팅에 "올 해 브릿 어워드에 노미네이트 되길 바란다"고 밝혀 'A Brand New Day'의 인기를 예감한 바 있다.곡에 대한 팬들의 지지 또한 막강했는데 별다른 프로모션이 없는 가운데 뷔의 중국팬클럽 바이두태형바는 OST가 출시되자마자 중국 최대 음원사이트 중 하나인 왕이윈뮤직에서 앨범 3만1458장을 구입하여 OST 앨범 성공에 크게 기여하였다.글로벌 미디어매체인 ‘포브스’지는 방탄소년단의 새로운 싱글 "A Brand New Day"가 Billboard의 ‘WorldDigitalSongSales’ 차트에서 1 위를 차지한 사실을 언급하며 "A Brand New Day"가 장르별 빌보트 차트에 새로 이름을 올리면서 전세계적인 선두 밴드그룹으로서의 방탄소년단의 위상에 큰 도움을 주었다고 밝혔다."A Brand New Day"는 28일 뮤직 스트리밍 서비스매체인 스포티파이에서 1100만 스트리밍을 기록했다. 발표 직후 월드와이드 아이튠즈 1위를 차지하며 프랑스, 러시아, 스웨덴, 이집트, 불가리아, 헝가리 등 전 세계 64개국 아이튠즈 순위 1위, 유럽 1위, 미국 3위, 영국 5위의 놀라운 기록을 보여 주기도 했다.발표 2주 후에도 아이튠즈 월드와이드 차트 28위에 오르며 최근 발표된 OST 앨범 타이틀곡"Heartbeats"(1위)에 이어 OST곡 중 가장 높은 순위를 달리고 있으며 뷔의 테마곡인 Flying 역시 개인 테마곡 중 가장 높은 순위인 33위의 기록으로 큰 사랑을 받고 있다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com