‘정글의 법칙’ 방송 화면./사진제공=SBS

[텐아시아=태유나 기자]BS ‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’에서 멤버들은 바다뱀 습격에 또다시 충격에 빠졌다.29일 방송된 SBS ‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’ 시청률은 10.5%(닐슨코리아, 수도권 가구 기준)로 동시간대 1위와 토요 예능 전체 1위를 기록했다. 광고 관계자의 주요 지표인 2049 시청률도 3.6%로 전주 대비 0.1% 상승세를 보였으며 분당 최고 시청률도 11.8%까지 치솟았다.이날 완전체 생존에 들어간 멤버들은 병만 족장이 부족원들이 만든 집을 살피며 잘못된 것들을 체크해 주고 각종 노하우를 전수하자 연신 감탄을 자아냈다. 특히 불 피우기에 1시간 넘게 걸렸던 병만족은 병만 족장의 가르침에 금세 불이 붙자 예리는 “눈에서 막 하트가 나온다. 어떡하냐”며 미소를 머금었다. 허경환도 “병만 족장이 오니 노하우가 쏟아지더라. 뭔가 기쁘고 내 할 일이 생긴 거 같았다”며 병만 족장의 존재감을 다시 한 번 확인했다.김병만은 산에서 배운 걸 써먹으라며 이승윤에게 생선구이를 맡겼다. 하지만 승윤이 자신감 넘쳐 구워온 생선을 먹은 김병만은 안 익었다며 “수분기 없이 바싹 구워야해!”라고 했고, 승윤은 “아~정글 어렵네”라며 좌절을 겪었다. 이어 승윤이 다시 맛있게 구워온 생선을 한입씩 나눠 먹자 이열음은 “입안에서 녹아버렸어요!”라며 처음 먹는 정글 생선 구이에 감탄사를 내뱉었다.이열음과 김뢰하는 병만 족장을 따라 바다사냥에 나섰다. 하지만 한치 앞도 안 보이는 거센 파도에 먼 바다로 나아가질 못하는 상황이 발생했다. 병만 족장은 여기에서도 기지를 발휘했다. 그는 카누를 부표처럼 안고 거센 파도를 헤쳐 최적의 장소를 찾아갔다. 특히 김뢰하는 정글의 팬이라는 아들을 위해 누구보다 적극적으로 바다 사냥에 나섰다. 이열음도 첫 사냥에 성공했다. 끝까지 포기하지 않고 무사히 대왕 조개를 수확하자 이열음은 “세상에서 제일 행복하고 내가 해냈구나 싶었다”먀 “이 감동은 말로 설명 불가!”라고 감격했다.이날 11.8%까지 최고 시청률을 치솟게 만든 장면은 바닷가 생존지를 습격한 맹독성 바다뱀의 습격이었다. 지난번과 마찬가지로 제일 먼저 바다뱀을 발견한 예리는 “저거 뭐야? 저거 뱀 아니야?” “왜 뱀만 보는 거야, 내가 왜?”라며 절규했다.허경환은 어떻게든 생존지로 뱀이 다가오지 못하게 하기 위해 장대로 뱀을 멀리 던졌지만 물뱀은 다시 부족원들에게 재빠르게 다가왔다. 자연인 이승윤도 잔뜩 긴장했다. 그는 “머리를 누르면 꼼짝 못 하더라”며 자신이 아는 방법으로 뱀을 제압하려고 했다. 하지만 제압이 쉽지 않자 병만족은 물론 제작진까지 초유의 긴장 사태를 맞았다. 이에 예리는 “족장님이 없을 때 자꾸 나타나니까 답답했다”며 돌발 상황에 어쩔 줄 몰라했다.족장이 자리만 비우면 위기 상황이 발생하는 트라우마에 부족원들은 바다뱀 퇴치를 위해 어떤 전략을 펼칠지 궁금증을 높였다.‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’는 매주 토요일 오후 9시 방송된다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr