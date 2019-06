그룹 방탄소년단 ‘상남자’ 뮤직비디오 3억뷰 돌파./사진제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘상남자’ 뮤직비디오가 3억뷰를 돌파했다.2014년 발매된 두 번째 미니앨범 ‘Skool Luv Affair’의 타이틀곡 ‘상남자’ 뮤직비디오는 30일 오전 4시 23분경 조회수 3억 건을 넘었다.이는 원더케이(1theK) 유튜브 계정에 올라온 ‘상남자’ 뮤직비디오의 단독 조회수로, 소속사 빅히트 엔터테인먼트 공식 계정의 뮤직비디오 조회수와 합산하면 3억 1091만 건을 넘는다.이로써 방탄소년단은 ‘DNA’ ‘불타오르네’ ‘FAKE LOVE’ ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘쩔어’ ‘피 땀 눈물’ ‘IDOL’ ‘Save ME’ ‘Not Today’ ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’에 이어 ‘상남자’까지 11편의 뮤직비디오가 3억뷰를 돌파하게 됐다. 이 기록은 한국 가수 최다 3억뷰 뮤직비디오 돌파 기록으로, 지난 5월 10번째 3억뷰를 달성한 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’ 이후 방탄소년단이 자체 경신한 것이다.방탄소년단의 ‘상남자’는 강렬한 록 사운드와 거친 힙합 드럼이 결합한 독특한 매력의 사운드를 지닌 곡이다. 내 마음을 몰라줘도 포기하지 않고 널 향해 끝까지 달려가겠다는 풋풋한 10대 소년의 저돌적인 고백이 담겨있다. 뮤직비디오 속 방탄소년단은 겉으로는 거칠어 보이지만 속은 아직 순수한 고등학생으로 변신해 눈길을 끌었다.방탄소년단은 3억뷰를 넘긴 11편의 뮤직비디오 외에도 ‘봄날’이 2억뷰, ‘Danger’ ‘I NEED U’ ‘호르몬 전쟁’ ‘하루만’ ‘We Are Bulletproof Pt.2’ ‘RUN’ ‘Serendipity’ ‘Singularity’가 1억뷰를 돌파했다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr