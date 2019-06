박효신 싱글./ 사진제공=글러브엔터테인먼트

[텐아시아=노규민 기자]가수 박효신이 단독 콘서트 시작 직전 새 싱글 ‘연인'(戀人)을 공개했다.박효신은 오늘(29일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 ‘연인’의 음원을 깜짝 공개했다.‘연인’은 외로움과 고독을 향한 박효신의 대답을 담은 락 스타일의 곡이다. 단독 콘서트 시작 직전에 박효신이 팬들에게 전하는 깜짝 선물이다.지난 7집 정규 앨범 ‘I am A Dreamer’가 깊은 밤에 나누는 외로움과 꿈의 이야기였고, 최근 공개한 싱글 ‘Goodbye’는 해질 무렵 오후에 보내줘야 하는 것들과 필연적인 작별에 대한 이야기였다.이번 새 싱글 ‘연인’은 이전 곡들에서 느껴지는 시간적 흐름에서 볼 때, 그럼에도 불구하고 다시 시작되는 새벽을 닮은 곡이다.박효신은 이번 신곡에서 이전 곡에서 이야기했던 외로움과 고독을 향해 내놓은 대답으로 ‘받아들임 그리고 사랑’을 이야기한다.‘연인’에서 박효신은 “함께 있어야 외롭지 않다는 말보다는 함께 외로울 때 우리는 혼자가 아님을 이야기하고 싶었다”고 했다.박효신은 이날부터 약 3주간 서울 올림픽체조경기장(KSPO DOME)에서 단독 콘서트 ‘박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?’ 공연을 펼친다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr