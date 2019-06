하성운 서울 콘서트 포스터./ 사진제공=스타크루이엔티

[텐아시아=노규민 기자]가수 하성운의 서울 단독 콘서트 선 예매 티켓이 오픈과 동시에 매진됐다.소속사 스타크루이엔티는 “‘하성운(HA SUNG WOON) 1st Concert [Dive in Color]’ 선 예매 티켓이 오픈과 동시에 매진됐다”라고 밝혔다.앞서 소속사는 이날 오후 8시 인터파크 티켓을 통해 팬클럽 ‘하늘’ 1기 회원을 대상으로 첫 번째 단독 콘서트 ‘하성운(HA SUNG WOON) 1st Concert [Dive in Color] 티켓을 열었다. 선 예매의 경우 1인 1매만 예매할 수 있으며 일반 예매는 오는 7월 1일 오후 8시 시작된다.하성운의 첫 번째 단독 콘서트 ‘하성운(HA SUNG WOON) 1st Concert [Dive in Color]’는 오는 7월 26일, 27일 이틀간 서울 송파구 잠실동 잠실실내체육관에서 개최된다.하성운은 오는 7월 8일 두 번째 미니앨범 ‘BXXX’로 5개월 만에 컴백한다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr