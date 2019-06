가수 라나. / 제공=하이씨씨

[텐아시아=김하진 기자]가수 라나(LANA)가 27일 정오 데뷔곡 ‘Take The Wheel’을 발표했다.‘Take The Wheel’은 세련된 분위기의 레트로 신스팝 장르로, 쉽고 간결한 멜로디와 가사가 특징이다.소속사 하이씨씨 관계자는 “‘Take The Wheel’은 라나가 직접 작사에 참여한 곡”이라며 “꿈을 위해 노력하는 자신의 경험을 자연스레 녹여 공감을 이끌어낼 것”이라고 소개했다.라나는 앞서 지난 26일 방송된 MBC 뮤직 ‘쇼챔피언’에 출연해 ‘Take The Wheel’를 불렀다. 뛰어난 가창력과 춤 실력으로 시선을 모았다.라나는 27일 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에도 출연할 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr