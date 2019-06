‘막방 아이돌’ 러블리즈./사진제공=MBC PLUS

[텐아시아=유청희 기자]그룹 러블리즈가 유튜브 및 V앱 등을 통해 생방송되는 ‘막방 아이돌’의 첫 출연자로 나선다.MBC 플러스는 “타이틀곡 ‘그 시절 우리가 사랑했던 우리’에 이어 후속곡 ‘close to you’으로 활동 막바지에 접어든 러블리즈가 팬들과 함께 막방 파티를 펼친다”고 27일 밝혔다.러블리즈는 ‘막방아이돌’ 제작진이 사전에 준비해둔 스케줄러를 통해 지난 6주간의 활동을 되짚어본다. 지난 5월 20일 미니앨범 ‘원스 어폰 어 타임(Once Upon A Time)’ 컴백 후 활동 기간 동안 풀어내지 못한 다양한 이야기들은 팬들에게 들려줄 예정이다.특히 막방 축하공연으로는 그동안 방송에서 볼 수 없었던 수록곡 ‘Secret Story’ 무대까지 공개된다.팬들과 함께하는 투표가 준비된다. ’막방 아이돌’ 제작진과 ‘아이돌챔프’가 준비한 ‘아이돌 월드컵’에서는 활동 기간 내 주요 음방, 팬사인회, 팬미팅, 행사 등에서 러블리즈가 가장 빛났던 순간들을 선정한다.팬들은 방송 전 ‘아이돌챔프’ 앱 투표창을 통해 미리 투표에 참여할 수 있다. 러블리즈는 팬들이 선정해준 8개의 후보 중 토너먼트 형식을 거쳐 이번 활동 기간의 ‘최고의 순간’을 가려낸다. 팬과 러블리즈가 뽑은 ‘베스트 픽’이 일치하면 특별한 선물이 제공된다.팬들의 사랑을 생생하게 느낄 수 있는 ‘칭찬 감옥’도 기다리고 있다. ‘칭찬 감옥’은 제작진이 사전에 전달 받은 팬들의 주접문과 드립을 멤버들이 서로의 귓가에 속삭이는 코너다.‘막방 아이돌’ 첫방송은 27일 오후 9시 유튜브 및 V앱, ALL THE K-POP 채널을 통해 생방송으로 확인할 수 있다.유청희 기자 chungvsky@tenasia.co.kr