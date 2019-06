‘갈프로젝트 with 갈갈이 패밀리’의 포스터. / 제공=윤소그룹

[텐아시아=김하진 기자]코미디언 박준형과 ‘갈갈이 패밀리’가 ‘릴레이 코미디위크’에 출격한다.박준형은 오는 29일 오후 7시 서울 서교동 KT&G 상상마당에서 열리는 ‘2019 코미디위크 인 홍대 프리뷰쇼-릴레이 코미디위크'(이하 ‘릴레이 코미디위크’)의 마지막 주자로 나선다. 이날 박준형은 ‘갈프로젝트 with 갈갈이 패밀리’라는 이름으로 관객들과 만날 계획이다.‘갈프로젝트’는 박준형의 음악적 욕심을 채우기 위해 만들어진 감성 음악팀으로, 지금까지 40여 곡을 발표하는 등 왕성하게 활동하고 있다. 힙합, 재즈, 락, 댄스, 트로트 등 장르를 가리지 않고 다양한 음악을 내놨으며, 지난해 연말에는 ‘갈프로젝트’ 단독 콘서트도 열었다.이번 ‘갈프로젝트 with 갈갈이패밀리’는 개그에 음악을 어우러진 공연이 될 전망이다. 감성을 적시는 음악과 스탠드 토크, 음악 개그가 관객들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다. 이를 위해 코미디언김시덕, 이재훈 등 ‘갈갈이 패밀리’와 여러 초대 손님들이 공연을 꾸민다.앞서 지난해 ‘2018 코미디위크 인 홍대’에서 박준형은 2002년 KBS2 ‘개그콘서트’의 전성기를 이끈 코미디언들과 더불어 ‘갈갈이 패밀리 개그콘서트 2002 어게인’을 완성했다. ‘개그콘서트’의 인기 코너들을 재현하며 관객들에게 추억과 웃음을 선물하며 매진을 기록했다.‘릴레이 코미디위크’를 기획한 코미디언 윤형빈은 “‘갈프로젝트 with 갈갈이패밀리’는 지난 20여년 동안 방송, 공연 등 다양한 분야에서 크리에이터의 역량을 발휘했던 박준형의 내공이 집약된 공연”이라며 “음악과 개그를 사랑하는 관객들의 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.‘릴레이 코미디위크’는 오는 8월 개최되는 ‘2019 서울 코미디위크 인 홍대’를 미리 만날 수 있는 공연이다. 박준형의 ‘갈프로젝트 with 갈갈이 패밀리’ 외에도 오는 29일 육아 힐링 개그 토크쇼 ‘투맘쇼’도 관객들을 만난다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr