은지원, 내일(27일) V라이브서 컴백 인터뷰...바쁜 YG

솔로 컴백하는 은지원이 인터뷰 영상을 통해 팬들을 먼저 만난다.YG엔터테인먼트는 6월26일 오후 4시 공식 블로그를 통해 앨범 발매기념 인터뷰 'GO BACK TO G1'를 예고하는 티저 포스터를 게재했다.은지원 컴백 인터뷰 'GO BACK TO G1'는 새 앨범 발매 2시간 전인 27일 오후 4시 네이버 V LIVE를 통해 독점 공개된다.이번 인터뷰에서 10년 만에 정규 앨범을 발매하게 된 소감과 새 앨범 작업 비화, 팬들을 향한 속마음 등 아티스트 은지원으로서 진솔한 이야기를 전한다.특히 인터뷰 영상에는 새 앨범 전곡 음원 일부가 선공개 된다. 앞서, 타이틀곡 '불나방' 뮤직비디오 티저를 통해 킬링 파트가 베일을 벗은 가운데, 이번 인터뷰 영상을 통해 수록곡들의 멜로디와 가사가 맛보기로 공개될 예정이라 팬들의 관심이 뜨겁다.그동안 다양한 예능에서 활약하며 대중에게 친근하게 다가간 은지원은 강렬한 힙합 아티스트로 귀환을 알렸다. 27일 오후 6시, 10년 만에 발매되는 은지원의 여섯 번째 솔로 정규앨범 'G1'에는 총 9곡의 다채로운 음악들이 수록돼 의미를 더한다.이번 타이틀곡 '불나방(I'M ON FIRE) (Feat. Blue.D)'은 정통 힙합곡으로 은지원이 직접 작사에 참여해 아티스트로서의 정체성을 담아냈다. 송민호 또한 작사-작곡에 참여해 끈끈한 선후배 의리를 뽐냈다.한편, 은지원은 솔로 앨범 발매에 이어 콘서트도 개최한다. 7월27일 오후 6시와 28일 오후 5시, 양일에 걸쳐 경희대학교 평화의전당에서 'EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]'를 개최한다. 티켓은 금일(26일) 오후 8시부터 옥션 티켓을 통해 예매할 수 있다.(사진제공: YG엔터테인먼트)