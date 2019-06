‘2019 High-five Of Teenagers]’ 콘서트 포스터./ 사진제공=옥션티켓

[텐아시아=김수경 기자]그룹 에이치오티(H.O.T.)의 9월 콘서트 날짜가 20·21·22일로 확정됐다.26일 옥션티켓에 따르면 ‘2019 High-five Of Teenagers’ 콘서트 개최일이 오는 9월 20일 오후 8시, 21일 오후 6시, 22일 오후 4시로 공개됐다. 개최 장소는 서울 고척스카이돔이며 주최·주관사는 솔트 이노베이션이다.공연 소개에는 “2018 Forever High-five Of Teenagers Concert의 약속을 지키기 위해 2019년 그들이 다시 한번 무대에 선다. (중략) 9월, BACK TO THE 1997!”이라는 글이 올라왔다.H.O.T.는 지난 24일 공식 SNS에 지난해 10월 서울 잠실 종합운동장 올림픽 주경기장에서 펼친 공연 영상을 올리면서 ‘메시지가 도착했다. 2019년 9월’이라는 문구를 덧붙여 기대감을 키운 적이 있다.지난해 17년 만에 ‘완전체’로 뭉친 H.O.T.는 단독 콘서트를 열고 이틀 동안 8만 명의 팬들을 모았다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr