은지원 ‘G1’ 레드 버전(왼쪽)과 블랙 버전 앨범 커버./사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]은지원이 10년 만에 발매하는 솔로 정규앨범 예약판매가 시작됐다.소속사 YG엔터테인먼트는 21일 “오늘(21일) 오후 2시부터 YG 셀렉트를 비롯한 주요 판매 채널을 통해 은지원의 새 정규앨범 ‘G1’의 예약 판매를 진행한다”고 밝혔다.은지원의 여섯번째 정규앨범 ‘G1’은 레드와 블랙 버전으로 발매된다. 52페이지 분량의 포토북을 비롯해 아코디언 엽서, 스티커, 포토카드 이미지 등 다채롭고 알차게 구성됐다. 제작 수량에 한해 포스터도 증정된다.‘G1’의 타이틀곡 ‘불나방 (I’M ON FIRE) (Feat. Blue.D)’은 강렬한 붐뱁 트랙으로 사랑하는 사람에 대한 감정을 불을 향해 달려드는 불나방에 빗대어 표현했다. 정통 힙합을 표방하는 은지원의 음악 색깔을 유지하면서 위너 송민호의 작사·작곡 참여로 트렌디한 힙합 감성을 덧입혔다.타이틀곡을 비롯한 ‘HOW WE DO(하우 위 두)’ ‘SEXY(섹시)’ ‘쓰레기(WORTHLESS)’ ‘HOOLIGAN(훌리건) (FEAT. MINO of WINNER)’ ‘GET READY(겟 레디)’ ‘비틀비틀 (TIPSY)’ ‘HATE(헤이트)’ ‘비슷비슷해(SAME)’ 등 총 9개의 곡이 수록됐다.‘G1’은 오는 30일까지 예약판매가 진행되며 내달 1일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다. 앨범 전곡 음원은 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr