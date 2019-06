싱어송라이터 쏠./ 사진제공=코드쉐어

[텐아시아=김수경 기자]힙합 레이블 아메바컬쳐와 음악 레이블 디바인채널의 공동 프로젝트 ‘코드쉐어’의 두 번째 주자가 지난 20일 베일을 벗었다.아메바컬쳐는 이날 오후 6시 공식 SNS를 통해 “‘Chord Share’ Project ‘How we live’ 2019.06.26. 6pm”이라는 글과 함께 ‘코드쉐어’ 두 번째 앨범 티저 이미지를 깜짝 게재하며 싱어송라이터 쏠(SOLE)의 참여 소식을 전했다.공개된 티저 이미지에는 ‘코드쉐어’ 두 번째 앨범명 ‘How we live(하우 위 리브)’와 함께 발매일, 참여자 쏠의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.쏠의 이번 앨범은 2017년 발매한 첫 솔로 싱글 ‘RIDE(라이드)를 비롯해 지난해 발표한 싱글 ‘SLOW(슬로우)’에 이은 세 번째 작업물이자 데뷔 첫 EP 앨범이다. 쏠은 개코, 김현철 등 최정상 아티스트와 함께 협업한 적이 있고, 현아도 SNS를 통해 쏠의 팬임을 자처하며 앨범을 소개하고 찬사를 보내기도 했다.‘코드쉐어’는 음악 코드(Chord)를 공유(Share)해 함께 음악을 만들어 간다는 의미를 뜻한다. 지난 3월 가수 따마(THAMA)를 첫 주자로 내세웠다.쏠이 참여한 ‘How we live(하우 위 리브)’는 오는 26일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr