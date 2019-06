호주 방송사 채널9이 공식 트위터에 올린 트윗./ 사진제공=채널9 트위터

[텐아시아=김수경 기자]호주 공영방송사 Channel9(이하 채널9)이 지난 20일 공식 트위터를 통해 방탄소년단 보도에 대해 한국어와 영어로 사과했다. 그러나 기본 한국어 문법도 틀린 사과문인 터라 진정성을 찾아보기는 어려웠다.채널9이 올린 공식 입장에는 “We apologise for any disrespect and offence taken. 무례나 불쾌하게 생각하셨다면 진심으로 사과드립니다”라고 적혀있다. 영어로 쓰여진 글에는 문제가 없지만 한국어 글 중 “무례나 불쾌하게 생각하셨다면”이 문법적으로 부자연스럽다. 채널9은 사과문을 올리면서 빨간색 이모지 하트도 같이 붙여 진정성을 더욱 떨어뜨렸다.채널9는 19일 밤(한국시각) 방송한 ‘20 to One’에서 방탄소년단에 대해 조롱 섞인 보도를 했다. 보도의 시작부터 해묵은 남한, 북한 농담이 나왔다. 여성 진행자는 “방탄소년단의 인기가 너무 뜨거워서 남북한의 균열도 녹일 수 있을 정도다”라고 했다. 남성 진행자는 “김정은이 방탄소년단을 좋아하기만 한다면”이라고 했다. 남성 진행자는 “한국에서 뭔가 터졌다고 했을 때 걱정이 됐다. 하지만 (방탄소년단을 보니까) 더 나쁠 수도 있겠다는 생각이 든다. 엄청나게 나쁜 정도는 아니지만”이라고도 했다.또 여성 진행자는 “방탄소년단은 당신이 들어본 적 없는 보이밴드다”라고 했으나 남성 진행자는 “한번도 들어본 적 없어”라고 받아쳤다.방탄소년단의 영어 실력과 이름에 대한 조롱도 이어졌다. “방탄소년단의 한 멤버만 유일하게 영어를 할 줄 안다””이름도 갱스터같아서 좋다. 랩몬스터에 제이홉, 슈가라니”라는 내레이션도 삽입됐다. 정국의 이름은 ‘중국’이라고 읽었다. 호주 발음의 특성을 고려해도 가벼워보이는 태도다.이에 방송사의 대변인은 “이 프로그램은 가벼운 엔터테인먼트 프로그램이다. 지난 밤에 방송된 ’20 to one’이 어떠한 방송 규정도 어기지 않았다고 우리는 믿고 있다”며 “방탄소년단의 인기를 유머러스하게 강조하기 위해 방송된 것이다. 지난밤 에피소드에 상처받은 모든 이들에게 사과한다”고 해명했다. 그러나 논란이 사그라들지 않자 트위터에 영문 사과글을 올렸다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr