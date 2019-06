그룹 위인더존./ 사진제공=춘엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 위인더존(WE IN THE ZONE)이 V앱, 유튜브 등에서 다채로운 콘텐츠로 팬들과 활발하게 소통하고 있다.지난 5월 27일 위인더존은 첫 번째 미니 앨범 ‘WE IN THE ZONE’(위 인 더 존)으로 데뷔해 타이틀곡 ‘내 목소리가 너에게 닿게’로 활동하고 있다.위인더존은 데뷔 이후 선보인 다양한 콘텐츠들로 주목받고 있다. 콘텐츠에는 팬들이 궁금해할만 한 쇼케이스와 사인회, 음악방송 비하인드를 공개하는 것은 물론, 일본어를 공부하거나 식사를 하는 일상의 모습을 담았다.최근 공개된 브이로그 영상 속 위인더존은 일본어로 소통하는 ‘YOKOSO! 위인더존 EP.1’로 국내는 물론 해외 팬들까지 사로잡을 것도 예고하고 있다.위인더존은 ‘내 목소리가 너에게 닿게’로 활동을 이어간다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr