그룹 동방신기의 유노윤호. / 제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]실시간 음악 차트 사이트 한터차트가 17일 6월 3주(6월 10~16일) 주간 음반 차트를 발표했다.1위는 유노윤호(U-KNOW), 2위는 에이티즈(ATEEZ), 3위는 NCT 127(엔시티 127)이다.유노윤호는 지난 12일 미니 앨범 ‘TrueColors’ 발매 이후 5일간 8만5302장의 앨범 판매량을 기록했다이어 지난 10일 ‘TREASUREEP.3 : One To All’ 앨범으로 컴백한 그룹 에이티즈가 주간차트 2위에 올랐다. 에이티즈는 이번 앨범으로 지난 한 주간 4만5182장의 음반 판매량을 기록하며 자체 초동 기록을 경신했다.6월 1주 차부터 차트의상위권을 계속해서 차지해오고 있는 그룹 NCT 127이 6월 3주에도 ‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN’ 앨범과 타이틀곡 ‘Superhuman’으로 주간 차트 3위를 차지했다. 지난 한 주간의 음반 판매량은 1만6919장이다.이외에도 한터차트의 6월 3주 주간 차트에는 AB6IX(에이비식스), 프로미스나인(fromis_9), 우주소녀(WJSN), 러블리즈(Lovelyz), 방탄소년단(BTS), 에이스(A.C.E) 등의 아티스트들이 이름을 올렸다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr