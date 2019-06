동방신기의 유노윤호. /사진=텐아시아DB

24주차 가온 소매점 앨범 차트./사진제공=가온차트

[텐아시아=태유나 기자]17일 공개된 24주차 가온 소매점 앨범차트 주간 1위는 유노윤호의 ‘True Colors’가 차지했다.유노윤호의 ‘True Colors’는 24주차(2019.06.09~2019.06.15) 가온 주간 소매점 앨범차트에서 4만 8316장의 판매량으로 1위에 올랐다.24주차 기간 동안 가장 앨범이 많이 팔렸던 시간은 지난 12일 정오였다.24주차 일간 소매점 앨범차트에서는 9~10일 NCT 127 ‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN – The 4th Mini Album’, 11일 AB6IX (에이비식스) ‘B:COMPLETE’, 12~14일 유노윤호 ‘True Colors’, 15일 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’가 1위를 차지했다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr