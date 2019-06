오마이걸 승희 / 사진 = MBC '복면가왕' 방송캡쳐

'복면가왕'에서 오마이걸 승희의 정체가 드러났다.16일 방송된 MBC '복면가왕'에서는 '가왕석 노려볼 만 하ZOO? 동물원'과 '영계백숙 오오오오'가 2라운드 대결을 펼친 장면이 시청자 이목을 집중 시켰다.이날 '가왕석 노려볼 만 하ZOO? 동물원'은 리사의 '사랑하긴 했었나요'를 선곡했고 호소력 짙은 목소리를 자랑했다.이에 맞선 '영계백숙 오오오오'는 바비 킴의 'Let Me Say Goodbye'를 열창했고 애절한 감성을 보여줬다.판정단 투표 결과 '영계백숙 오오오오'가 승리했고, 이어 '가왕석 노려볼 만 하ZOO? 동물원'은 승희로 밝혀졌다.승희는 2015년 이후 3년 만에 재출연이다. 그는 “가면 뒤에서 울었다. 처음 출연했을 땐 데뷔 초다 보니까 많이 떨리기도 하고 내가 원하는 데로 노래를 못 불렀다는 생각에 아쉬움이 컸다”고 말했다.이어 그는 “이번 무대에선 내가 부르고 싶은대로 부르자, 그런 마음으로 나왔다”라며 만족감을 표했다정수연 한경닷컴 기자 newsinfo@hankyung.com