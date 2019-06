몬스타엑스, 14일 새 싱글 공개...美 뮤지션 프렌치 몬타나 피처링 참여

[연예팀] 그룹 몬스타엑스가 새 싱글을 발표한다.스타쉽엔터테인먼트는 지난 6월10일과 12일 공식 SNS 채널에 몬스타엑스의 새로운 싱글 ‘WHO DO U LOVE?’의 티저 이미지를 잇달아 게재했다.해당 티저 이미지에서는 “We have a question for you”와 “MONSTA X FRENCH MONTANA WHO DO U LOVE?”라는 텍스트가 적혀있어 팬들의 호기심을 더욱 자극시킨다. 특히 블랙과 레드 컬러가 강렬하게 섞인 이미지는 몬스타엑스만의 강한 카리스마를 가득 뿜어낸다.이처럼 이번 싱글에서는 전 세계적으로 가장 뜨거운 인기를 끌고 있는 힙합 뮤지션 ‘프렌치 몬타나(French Montana)’가 피처링으로 참여를 예고해 음악 팬들의 관심을 집중시켰다.프렌치 몬타나는 모로코 출신의 미국 아티스트로, ‘Unforgettable (Feat. Swae Lee)’, ‘No Stylist (feat. Drake)’, 영화 ‘데드풀2’의 OST ‘Welcome to the Party (Feat. Zhavia Ward)’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.앞서 몬스타엑스는 정규 2집 ‘TAKE.1 ARE YOU THERE?’의 타이틀곡 ‘Shoot Out’과 ‘TAKE.2 WE ARE HERE’의 수록곡이자 세계적인 DJ 스티브 아오키와 협업곡 ‘Play It Cool’의 영어 버전을 발표하며 전 세계로부터 높은 인기를 얻은 바 있다.더욱이 신곡 ‘WHO DO U LOVE?’는 기존 곡의 영어 버전이 아닌 새롭게 발표하는 영어 싱글이자, 최근 몬스타엑스가 미국의 유명한 음반사 에픽레코드(Epic Records)와 레코드 계약을 체결한 이후 처음으로 발표하는 곡으로 글로벌 팬들의 기대감이 한층 더 증폭되고 있다.이처럼 신곡 발표를 예고하며 활발하게 활동하고 있는 몬스타엑스는 최근 정규 2집 ‘TAKE.2 WE ARE HERE’와 동명의 월드투어를 진행, 전 세계 18개 도시 19회 공연을 이어가고 있다. 또한, 한국과 노르웨이의 수교 60주년을 맞아 K팝을 대표하는 아티스트로 특별한 문화 공연을 펼치는 등 활발한 글로벌 활동을 이어가고 있다.한편, 몬스타엑스의 새로운 싱글 ‘WHO DO U LOVE?’는 6월14일 전 세계 시각으로 자정에 스포티파이와 애플뮤직 등 각종 글로벌 음원 사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 스타쉽엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr