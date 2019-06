"So you're a tough guyJust can't get enough guyDhest always so puffed guy."10일 새벽 정국이 방탄소년단 공식 트위터에 ‘Duh(더)’란 글귀와 함께 '빌리 아일리시(Billie Eilish)'의 'bad guy' 곡에 맞춰 신나게 춤을 추는 18초 영상으로 전세계에서 폭발적인 화제를 모았다.2001년생인 '빌리 아일리시'는 어린 나이에 특유의 우울한 감성과 독특한 보이스로 자신의 이야기를 풀어내며 팝시장을 뒤흔들고 있는 싱어송라이터이자 천재뮤지션으로 알려져 있다. 정국은 몇달전 그녀와 콜라보하고 싶다고 언급하기도 했다.이 영상은 13일 현재 조회수 1659만, 좋아요 200만, 리트윗 78만으로 2년 연속 골든트윗에 선정되었던 정국의 자체 기록을 깼고 올해 트위터상 역대 최단기간 조회수, 리트윗, 좋아요에 도달했다.이 기록은 '조회수, 리트윗, 좋아요'의 수치로 방탄소년단 역대 트위터 게시물 중 1위에 올랐다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com