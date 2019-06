‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’ 후반전 포스터. /사진제공=SBS

[텐아시아=김지원 기자]SBS ‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’ 제작진이 지난 12일 비아이의 출연 분량을 최대한 편집하기로 결정하고 후반전 첫 방송의 막바지 작업에 심혈을 기울이고 있다고 13일 밝혔다. 프로그램 특성상 사전 올로케로 진행됐기에 다른 멤버들의 생존 진정성에 해가 되지 않도록 신중을 기하고 있다는 설명이다.연출을 맡은 조용재 PD는 “그 어느 때보다 힘든 생존 속에서 멤버들의 케미가 좋았던 만큼 편집에 만전을 기해 시청자들에게 불편함 없이 전달하겠다”고 밝혔다. 이번 ‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’는 김뢰하, 이승윤, 허경환, 송원석, 이열음, 레드벨벳 예리 등 화려한 캐스팅으로 시작 전부터 화제를 모았던 만큼 첫 회를 평소보다 15분 확대 편성해 75분간 방영할 예정이다.오는 15일 출사표를 던지는 후반전 ‘로스트 아일랜드’는 아시아의 진주라고 불리는 태국의 바다 생존이다. 에메랄드빛 환상의 바다를 기대하고 갔던 병만족은 섬 한가운데서 고립되는 사상 초유의 사태를 맞았다. 촬영 당시 인도네시아 지진으로 인한 기상 악화로 오도가도 못하는 상황이 된 것. 설상가상으로 원숭이, 물뱀 등 무시무시한 야생 동물의 습격까지 받게 됐다. 식량 조달은 물론, 생존지 이동조차 어려운 난관을 병만족이 어떻게 극복해나갈지 주목된다.자연인 이승윤, 예능에서 좀처럼 볼 수 없는 씬스틸러 김뢰하, 레드벨벳 예리에서부터 웃음 사냥꾼 허경환, 라이징 배우 송원석, 이열음까지 합세한 ‘정글의 법칙 in 로스트 아일랜드’는 오는 15일 오후 9시 5분 시청자를 찾아간다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr