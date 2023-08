"79년 역사 되짚자"…기아, T-600·브리사 복원모델 공개

'무브먼트 위드 피플' 주제로 유산 전시…디지털 콘텐츠도 선봬'대담한·풍요롭게 하는·진취적인' 키워드로 헤리티지 활동기아가 브랜드 시초가 됐던 차량들을 복원하며 모빌리티 기업으로서의 79년 역사를 조명한다.기아는 21일부터 내년 5월까지 서울 강남구 압구정에 있는 브랜드 체험 공간 Kia360에서 기아의 시초가 됐던 삼륜자동차 T-600과 기아 최초의 후륜구동 승용차 브리사의 복원 모델을 전시한다고 밝혔다.기아는 1944년 경성정공으로 시작해 1952년 기아산업, 1990년 기아자동차, 2021년 기아로 이름을 바꾸며 현재 국내 2위 자동차 브랜드로 성장했다.기아는 "대한민국의 성장과 궤를 같이하며 발전시켜온 고유의 헤리티지를 선보이기 위해 이번 행사를 준비했다"고 설명했다.이번 전시는 '무브먼트 위드 피플'(Movement with People)을 주제로 열린다.기아의 움직임(Movement)이 과거뿐만 아니라 현재에도 고객(People)과 함께하고 있고, 미래에도 전기차와 목적 기반 모빌리티(PBV)로 지속가능한 움직임을 이어가겠다는 뜻이 담겼다.이러한 주제에 따라 전시 공간에는 T-600, 브리사와 함께 최근 출시된 기아의 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)) EV9이 함께 배치됐다.기아는 연구소에 보관됐던 T-600과 브리사를 활용, 두 차량의 과거 사진과 출시 카탈로그를 참고해 내외장 복원 작업을 진행했다.T-600은 1969년 일본 동양공업(현 마쓰다)과의 기술 협력을 통해 탄생한 삼륜차로, '삼발이'라고 불리며 좁은 골목길이나 산동네에서 연탄, 쌀 배달 등에 활용됐다.차량은 2008년 국가등록문화재로 등록됐다.1974년 출시된 브리사는 마쓰다 플랫폼 기반의 승용차로, 출시 2년 만인 1976년 90%의 국산화율을 달성했다.차량은 영화 '택시운전사'에서 주인공이 운행한 택시로 최근 유명세를 탔다.기아는 방문객이 기아 헤리티지를 다각도로 경험할 수 있도록 다양한 디지털 콘텐츠도 마련했다.전시장 입구에서는 고객들이 일상에서 기아 브랜드를 체험하는 이미지가 상영됐고, 스포티지, K5, EV9 등 기아 대표 모델들을 연결해 만든 영상도 송출됐다.또 2대에 걸쳐 기아와 인연을 맺어 온 가족의 이야기를 애니메이션 콘텐츠로 선보였다.기아 헤리티지 전시는 별도 예약 없이 관람할 수 있고, 도슨트 투어는 현장 접수로 신청할 수 있다.기아는 향후 '더 나은 움직임을 만들고자 하는 열망'(Aspire to Create a Better Movemen)이라는 주제 아래 ▲ 대담한(Bold) ▲ 풍요롭게 하는(Enriching) ▲ 진취적인(Progressive) 움직임이라는 3가지 키워드로 헤리티지 활동을 펼친다.'대담한'은 기존의 틀을 깨며 새로운 시도를 주저하지 않는 태도를, '풍요롭게 하는'은 고객의 삶을 다채롭고 풍요롭게 만드는 움직임을 표현한다.'진취적인'은 오늘보다 더 나은 내일을 만드는 잠재력을 가진 기아를 뜻한다./연합뉴스