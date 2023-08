月 1억건…車 데이터로 돈 버는 렌터카

SK온 유튜브 새단장…1년 반만에 구독자 5.4만명 달성

SK온이 자사 유튜브 채널을 새단장하고 온라인 소통 강화에 나선다.SK온은 ‘SK On-air(SK온에어)’로 신규 채널 명칭을 선정하고, 디자인과 카테고리 등 유튜브 채널을 전면 개편했다고 8월 7일 밝혔다.새 채널 명인 SK온에어는 언제나 깨어있는 SK온 유튜브 채널에서 다양한 콘텐츠들을 선보이며 이해관계자들과 소통을 확대하겠다는 의미다.최근 SK온은 회사의 신규 미션인 ‘We Power for Green’을 쉽게 알리기 위한 영상을 유튜브 채널에 공개한 뒤, 이용자들이 이를 시청하고 SK온의 채널 명을 공모할 수 있도록 하는 참여형 이벤트를 진행했다.약 한 달 동안 약 920여명이 1000개가 넘는 채널 명을 공모했다., SK온은 이 중 우수 아이디어로 선정된 4개 후보를 대상으로 면밀히 평가해 이달 채널 명을 최종 확정했다.이번 개편 과정에서 SK온은 콘텐츠 성격에 따른 주제별 카테고리들도 새롭게 구성했다.SK온 공식 홍보영상들을 소개하는 ‘나우 플레이 SK온(NOW PLAY SK On)’, 글로벌 사업장에서의 활동 영상을 다룬 ‘글로벌 온에어(Global On-air)’, 구성원 인터뷰와 같은 사내 활동 영상 중심의 ‘와치 나우(WATCH Now)’, 유명 인플루언서와의 콜라보레이션 작품을 보여주는 ‘팝콘 플레이(Popcorn Play)’ 등이다.SK온은 2022년 3월 유튜브 채널을 개설한 이래 SK온 브랜드 필름, 유명 인플루언서가 출연하는 기업문화 소개, 글로벌 사업 소개 등 다수 영상 콘텐츠를 공개해왔다.특히 SK온이 최근 공개한 댄스크루 저스트절크(JustJerk)와의 협업 영상인 ‘One Dance, One Spirit·Seoul to New York’이 크게 주목받았다. 이 영상은 저스트절크와 서울시무용단이 ‘일무’를 재해석한 춤을 선보이고 이를 교차 편집했다. 현재 SK온 유튜브 채널에 게재된 콘텐츠 중 최대 조회수인 231만회를 기록 중이다.SK온 유튜브 채널 구독자 수도 빠르게 늘어 8월 7일 기준 구독자 수는 5만 4700명을 상회한다. 총 누적 조회수도 790만회 넘어선다. 유튜브 채널을 개설한 지 단 1년 5개월 만에 이룬 성과다.SK온 관계자는 “새롭게 탄생한 SK온 유튜브 채널은 구독자들과의 끊임없는 소통이 만들어낸 결과물”이라며 “앞으로도 SK온은 유튜브를 비롯 온·오프라인의 경계를 넘어 이해관계자들과의 소통을 강화해나갈 계획”이라고 했다. 안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com