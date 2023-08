KB금융, 작년 3조5485억원 사회적 가치 창출

KB금융, 열두 번째 ‘2022 KB금융그룹 지속가능경영보고서’ 발간

KB금융그룹(회장 윤종규)은 31일 그룹의 ESG 경영 성과와 활동을 담은 열두 번째 ‘2022 KB금융그룹 지속가능경영보고서’를 발간했다.KB금융그룹은 매 년 지속가능경영보고서를 통해 ESG 주요 성과와 활동을 투명하게 공개하고 고객, 주주 및 투자자, 지역사회 등 다양한 이해관계자와 소통하고 있다.이번 보고서는 지속가능한 미래를 위한 4가지 핵심 주제를 담은 ‘스페셜 리포트’와 ESG 각 부문의 활동을 기술한 ‘ESG 리포트’로 구성되었다.‘스페셜 리포트’는 전년도에 공개한 ▲다양성과 포용성 ▲지속가능한 금융 ▲기후변화 대응(TCFD) 등 세 개의 주제와 올해 처음으로 공개한 ▲사회적 가치 성과를 주제로 삼았다.‘사회적 가치 성과’는 KB금융그룹의 기업활동이 ‘환경·사회에 미치는 영향’을 단일의 화폐금액으로 산출하고 관리하는 것을 의미한다. KB금융그룹이 2022년 한 해 동안 창출한 사회적 가치는 약 3조 5,485억 원으로 산출되었다.이는 KB의 사회공헌 활동 성과뿐만 아니라 KB국민은행 등 그룹 계열사들의 ‘핵심 금융상품 및 서비스’를 통한 사회적 기여를 체계적으로 측정한 결과이다. 특히, KB의 사회적 가치는 온실가스 배출, 용수 및 종이 소비 등 부정적인 요소들도 포함하여 사회적 가치를 보다 균형 있게 측정했다는 점이 특징이다.‘다양성과 포용성’ 부문에서는 다양성 가치를 실현하고 포용적 문화를 구축하기 위한 그룹 중장기 추진 전략인 ‘KB Diversity 2027’의 추진 목표별 성과를 공개하였다. KB금융그룹은 금융지주사 최초로 3인의 여성이사를 선임하였으며, 장애인 등 사회적 배려 대상자를 포용할 수 있는 채용 기회를 확대하였다.또한, ‘지속가능한 금융’ 부문과 ‘기후변화 대응(TCFD)’ 부문은 전례 없는 기후위기 앞에 KB금융그룹의 위험 요인과 기회 요인을 분석하고 저탄소 경제로의 전환을 위한 KB금융의 이행 노력을 담았다.‘ESG 리포트’의 환경 부문(Environmental)에서는 ‘KB Green Wave 캠페인’, 글로벌 이니셔티브 활동 등 다양한 친환경 경영 활동을 소개하였고, 사회 부문(Social)에는 ‘금융소비자보호’, ‘디지털 혁신’, ‘상생 금융’, ‘사회공헌’, ‘인재관리’, ‘인권경영’ 등을 중심으로 다양한 이해관계자를 위한 사회적 책임 활동을 기술하였다.마지막으로 지배구조 부문(Governance)에는 사외이사 선임 프로세스, 지배구조 원칙 및 이사회 운영, 성과평가 등 KB금융의 견고하고 투명한 지배구조 내용을 담았다.윤종규 회장은 CEO 메시지를 통해 “기업의 지속가능한 성장을 위해서는 공존(共存)과 상생(相生)의 가치 실현으로 내적인 성장을 이루는 것이 중요하다”며, “이해관계자와 긍정적인 영향력을 주고받으며 고객의 행복과 더 나은 세상을 위해 ‘세상을 바꾸는 금융’을 실현해 나가겠다”고 말했다.이번 보고서는 국제지속가능보고표준(GRI Standards 2021)과 지속가능회계기준위원회(SASB) 등 글로벌 공시 기준을 준수하여 작성되었다. 특히 올해는 투자자 등 이해관계자의 요구 사항을 적극 반영하여 은행 산업뿐 아니라 자본시장, 보험 부문 등에서 SASB 보고 항목을 확대하였다.또한, KB금융그룹은 친환경 경영의 일환으로 2021년부터 디지털보고서 형태로 발간하고 있으며, 외부 사이트 및 동영상 바로 가기 등 인터랙티브 기능을 통해 이해관계자들의 정보 접근성을 높였다. 보고서 전문은 KB금융그룹 홈페이지(www.kbfg.com)를 통해 확인할 수 있다.KB 사회적 가치 성과(KB Social Value & Impact)KB금융그룹의 기업 활동이 환경·사회에 미치는 영향(사회적 가치)을 화폐단위로 계량화한 것으로, 그룹의 주요 금융상품 및 서비스, 사회공헌활동 등을 통해 창출된 가치를 측정하였다. 이를 통해, 한정된 자원으로 더 많은 ‘사회적 가치’를 창출할 수 있도록 실효성 높은 활동에 자원을 배분함으로써 사회적 가치 창출 활동을 보다 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련하였다. KB금융그룹은 사회적 가치를 ‘환경 분야’, ‘사회 분야’, ‘지배구조 및 기타 분야’ 등 세 부문으로 나누어 측정하였으며, 2022년 한 해 동안 창출한 가치는 1,387억 원(환경), 6,533억 원(사회), 2조 7,565억 원(지배구조 및 기타)으로 총 3조 5,485억 원이다.GRI Standards 2021 (Global Reporting Initiative Standards 2021, 국제지속가능보고표준)GRI(Global Reporting Initiative)는 ESG 관련 보고와 관련하여 국제적으로 통용되는 가이드라인(GRI Standards)을 제시하는 국제기구이다. GRI Standards는 현재 가장 광범위하게 사용되고 있는 지표로, 2021년에 ‘GRI Standards 2021’이 발표되었다.SASB (Sustainability Accounting Standards Board, 지속가능회계기준위원회)2011년 설립된 비영리단체로 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고할 기업의 비재무정보 공시 기준을 수립하고 있다. 투자자들에게 비교 가능한 비재무정보를 제공하는 것을 목적으로 하며, SASB의 공시 기준은 금융 산업 내 총 7개의 세부 산업과 세부 산업별 핵심 이슈(Topic)로 구성된다.TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 기후변화 재무정보 공개 태스크포스)금융안정위원회(FSB)가 기후변화와 관련된 재무정보공개 추진을 위해 출범한 기구로 기후변화 관련 4가지 영역(지배구조, 전략, 위험관리, 지표 및 목표)의 정보 공개를 촉구하는 글로벌 이니셔티브이다.