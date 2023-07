LG유플러스 'MZ 놀이터' 120만명 찾았다

U+tv, 쿠팡플레이 중계 스포츠 경기를 더 크게 더 쉽게

고객 콘텐츠 이용 경험 혁신 위해 IPTV 최초 쿠팡플레이와 제휴쿠팡플레이 시리즈 3차전 파리 생제르맹 FC VS 전북현대모터스 FC 경기 포함 쿠팡플레이의 다양한 콘텐츠 시청 가능진입 버튼 직관적 배치로 이용 편의성 높여, 서비스 이용까지 걸리는 시간도 최소화LG유플러스(대표 황현식, www.lguplus.com)의 IPTV 서비스인 'U+tv'가 고객의 콘텐츠 이용 경험 혁신을 위해 최초로 IPTV에서도 쿠팡플레이의 콘텐츠를 시청할 수 있도록 제휴를 맺었다고 30일 밝혔다.쿠팡플레이는 쿠팡 와우 멤버십 가입자에게 제공되는 OTT 서비스이다. 오리지널 콘텐츠 및 국내외 TV 시리즈, 영화, 스포츠 중계, 키즈/교육 등 다양한 라인업을 선보이고 있다. 쿠팡플레이는 한국에서 가장 빠르게 성장하는 스트리밍 서비스 중 하나로서, 보다 풍요로운 고객 경험을 제공하고 있다.이번 제휴로 U+tv 고객 중 쿠팡 와우 멤버십을 이용하는 고객이라면 가입한 요금제에 관계없이 누구나 IPTV의 큰 화면으로 쿠팡플레이의 콘텐츠를 시청할 수 있게 됐다. 특히 최근 주목받고 있는 스포츠 이벤트 '쿠팡플레이 시리즈'의 7월 30일 '맨체스터 시티 VS 아틀레티코 마드리드', 8월 3일 '파리 생제르맹 FC VS 전북현대모터스 FC' 경기도 볼 수 있다.LG유플러스는 사용자 이용 편의성을 높이기 위해 쿠팡플레이 진입 버튼을 TV화면이 켜진 직후 첫 화면과 U+tv 홈 화면 등에서 손쉽게 확인할 수 있도록 배치했다. 또한 검색 결과로 쿠팡플레이 앱을 바로 띄워줘 검색 시 바로 실행할 수 있어 서비스 이용까지 걸리는 시간을 최소화했다.앞서 LG유플러스는 4대 플랫폼 전략으로 U+tv를 'OTT TV'로 개편하고 다양한 OTT를 한 번에 모아보기 편하도록 서비스를 개선했다. 지난 `18년에는 국내 최초로 넷플릭스를 IPTV에서 제공하기 시작했으며, `21년 디즈니+, `23년 티빙 등 다양한 사업자들과 제휴를 늘려가고 있다.LG유플러스 이건영 홈미디어트라이브(상무)는 "U+tv 고객이 더욱 편리하게 OTT를 이용할 수 있도록 쿠팡플레이와의 제휴를 추진했다"며 "앞으로도 더 많은 사업자들과 협업을 통해 다양한 OTT 플랫폼들이 하나로 느껴질 만큼 매끄러운 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.