김대일 SPC 섹타나인 대표이사(사진=SPC그룹 제공)

해피포인트 앱 등을 운영하는 SPC그룹의 IT 서비스·마케팅 솔루션 계열사 섹타나인이 새로운 대표이사를 선임했다. SPC그룹은 전날 이사회를 열고 김대일 사업본부장을 대표이사로 선임했다고 27일 밝혔다.지난 4월 섹타나인에 합류한 김대일 대표는 베인앤드컴퍼니, AT커니 등의 컨설팅 회사를 거쳐 네이버 라인의 인도네시아 법인 대표이사, 태국 CP그룹의 핀테크 기업 어센드머니의 해외사업 총괄대표를 역임하는 등 IT 분야에서 다양한 경험을 보유한 인물이다. 연세대학교에서 경영학을 전공했다.김대일 대표는 “섹타나인이 보유한 디지털 플랫폼 잠재역량을 극대화하고 사업영역을 적극 확대해 최고의 IT 서비스·마케팅 솔루션 기업으로 성장시키겠다”고 말했다.한경제 기자