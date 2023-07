오디세이 OLED G9. 사진=삼성전자

오디세이 OLED G9. 사진=삼성전자

삼성전자 게이밍 모니터 ‘오디세이 OLED G9’가 최근 미국과 영국의 주요 글로벌 정보기술(IT) 매체들로부터 연이은 호평을 받고 있다.25일 업계에 따르면 ‘USA투데이’에서 운영하는 제품 평가 전문 매체 리뷰드닷컴이 실시한 게이밍 모니터 평가에서 오디세이 OLED G9은 지금까지 테스트한 모니터 중 최고의 성능을 갖췄다는 평가와 함께 ‘에디터스 초이스(Editors` Choice)’에 선정됐다.이 매체는 오디세이 OLED G9이 색정확도와 명암비가 뛰어날 뿐만 아니라 환상적인 응답속도와 고주사율을 제공한다고 설명했다. 또, 스트리밍 서비스인 스마트 TV 기능과 게이밍 허브 등의 기능까지 다양한 게이밍 관련 기능을 갖췄다며 극찬하기도 했다.글로벌 IT 전문 매체 트러스티드 리뷰(Trusted Reviews)는 오디세이 OLED G9이 뛰어난 몰입감을 제공하는 울트라 와이드 게이밍 모니터라며 ‘추천(Recommended Award)’ 제품으로 선정했다. 이 매체는 △뛰어난 블랙 화면과 명암비 △선명한 색상 △0.03ms 응답속도 △240Hz 고주사율 등에 대해 호평하기도 했다.영국 IT 전문 매체인 T3는 오디세이 OLED G9에 5점 만점과 함께 플래티넘 어워드(Platinum Award)를 수여했다. 이 매체는 오디세이 OLED G9이 게임과 영화를 위한 환상적인 화질을 만들어내는 훌륭한 게이밍 모니터라고 극찬했다.영국 IT 매체 포켓린트(Pocket-Lint)와 스터프(Stuff) 역시 오디세이 OLED G9에 5점 만점을 부여했다. 포켓린트는 “다른 어떤 제품과도 비교할 수 없는 PC 게이밍 경험을 제공하는 제품”이라고 극찬했으며, 스터프는 “현존하는 최고의 게이밍 모니터”라고 평가했다.정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “최근 출시한 오디세이 OLED G9이 권위 있는 글로벌 IT 매체들로부터 탁월한 제품력을 인정받고 있다”며 “더 많은 게이머들이 압도적인 몰입감을 제공하는 뛰어난 화질과 게이밍 성능을 통해 최고의 게임 환경을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com