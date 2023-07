에코마케팅, 국내 최초 ‘퍼포먼스 마케팅’ 온라인 강좌 개설

마케팅 전문기업 에코마케팅(대표 김철웅)은 교육 플랫폼 ‘런어스(LearnUs)’와 손잡고 런어스 시그니처 강좌 ‘신시장 마케팅 전략 Performance Marketing for Value Creation’을 국내 최초로 개설한다고 밝혔다.‘런어스 ‘는 연세대가 운영하는 교육 플랫폼으로 이번 강좌는 직장인, 예비 창업가, 학생, 일반인들을 대상으로 한다. 강좌명은 ‘신시장 마케팅 전략 Performance Marketing for Value Creation’이고, 총 9개 강좌로 구성돼 있다. 런어스 시그니처 강좌인 만큼 연세대 경영학과 김영찬 교수와 김철웅 에코마케팅 사장이 직접 강의에 나선다.김영찬 교수는 미국 미시간대 경영학박사 출신으로, 한국마케팅학회장과 연세대 미래교육원장 등을 역임했다. 이번 강좌에서 김 교수는 학계 입장에서 퍼포먼스 마케팅 개념 정립과 함께 전통 마케팅 원론과의 연관성을 체계적으로 조명했다. 또한 퍼포먼스 마케팅의 개척자로 평가받는 김철웅 사장은 실제 적용사례를 공유하는 데 역점을 뒀다.퍼포먼스 마케팅은 마케팅 분야에서 새롭게 부각되고 있는데도 그동안 정확한 개념 정립이 없었다는 점에서 특히 주목을 받는다.김철웅 사장은 “이번 강좌를 계기로 업계는 물론이고 학계에서도 퍼포먼스 마케팅을 체계적으로 접하고, 더 나아가 산업현장에서도 더욱 폭넓게 적용될 수 있길 바란다”고 밝혔다.한편 런어스 시그니처 강좌 ‘신시장 마케팅 전략 Performance Marketing for Value Creation’ 수강 신청은 24일부터 ‘런어스’ 홈페이지에서 가능하다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com