우리카드 첫 독자 카드 '카드의 정석' 3종 출시

우리카드는 독자적인 가맹점 운영 개시와 동시에 'EVERY 1(에브리원)'과 'EVERY MILE SKYPASS(에브리 마일 스카이패스)', 'EVERY CHECK(에브리체크)' 등 ‘카드의정석’ 3종을 출시한다고 23일 밝혔다.EVERY 1(에브리원)은 전가맹점 1% 기본 할인에, 카드이용금액 50만원당 5000원 추가할인을 제공해 이용금액에 따라 최대 2%의 청구할인을 받을 수 있다. 연회비는 국내외겸용 1만 2000원이다.EVERY MILE SKYPASS(에브리 마일 스카이패스)’는 3만원대 연회비임에도 1000원당 대한항공 1마일을 무제한 적립해주며, 동반인까지 공항라운지를 이용할 수 있다. 해외이용에 부과되던 국제브랜드(ISA) 수수료 1.0%에 해외이용수수료 0.3% 모두 면제된다.EVERY CHECK(에브리체크)는 이나피스퀘어와의 콜라보를 통한 색다른 카드 디자인을 기본으로 제한 없이 국내외 전가맹점 0.2% 무제한 적립 혜택을 준다. 매월 실적에 따라 추가로 최대 3000원까지 더 적립해주고, 연 4회 공연/놀이공원/영화 등에서 1만원을 추가로 적립해준다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com