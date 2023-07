웰스 정수기 슈퍼쿨링 The New

미네랄 함유량 13% 높여

교원 웰스 ‘웰스 정수기 슈퍼쿨링 The New’

무더위가 이어지는 여름에는 수분과 미네랄 보충이 중요하다. 건강가전 종합 브랜드 교원 웰스(Wells)는 물속 미네랄 함유량을 높인 ‘웰스 정수기 슈퍼쿨링 The New(더 뉴)’를 선보였다.신제품은 ‘웰스 정수기 슈퍼쿨링 The New’ 2종(WQ674MWA, WQ654MWA)으로 구성됐다. 제품 전면에 ‘미네랄+’ 마크가 부착됐다. 기존 제품에 비해 정수 성능을 대폭 강화했다. 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 나트륨 같은 몸에 유익한 미네랄 함유량을 기존 제품 대비 13% 높인 신형 미네랄 필터를 적용했다.신형 미네랄 필터 개발에는 교원 웰스 연구개발(R&D)센터 소속 국가공인 수질 시험기관 워터소믈리에 자격을 갖춘 연구원들이 참여했다. 물의 맛을 과학적으로 측정하는 ‘하시모토 지표’를 활용해 음용하기 좋은 최적의 황금비율을 찾았다. 신형 미네랄 필터는 필터의 구조와 성분에 변화를 줬다. 중금속 등 부유 물질과 각종 세균을 제거하면서 미네랄 함유량은 기존보다 높게 유지하도록 했다. 교원 웰스 R&D센터 자체 실험 결과 신형 미네랄 필터를 적용할 때 하시모토 지표에서 물맛을 나타내는 O-Index가 프리미엄 생수와 비슷한 수준으로 나왔다. 하시모토 지표의 건강 지수인 K-Index는 기준치보다 세 배가량 높다.기존 ‘웰스 정수기 슈퍼쿨링 The New’만의 3중 위생케어 시스템과 일반 냉수보다 더 차가운 ‘얼음냉수’를 구현하는 슈퍼쿨 모드, 신진대사 및 혈액순환·소화 개선에 도움을 주는 체온수 모드 등의 기능은 그대로 적용됐다.이번 제품에는 신형 발광다이오드(LED) 라이팅 디스플레이를 적용해 감각적인 디자인을 구현했을 뿐 아니라 조작 편의성도 강화했다. 출수량과 물의 온도 및 기능에 따라 LED 점등 위치와 색상이 실시간으로 변경돼 직관적으로 조작할 수 있다. 화이트 색상에 심플하고 모던한 형태로 어떤 주방 인테리어와도 조화를 이룬다. 에너지소비효율 1등급으로 전기료 부담도 적은 편이다.교원 웰스 관계자는 “소비자들이 양질의 물을 집에서 편하게 마실 수 있도록 정수 및 필터 기술을 고도화했다”며 “미네랄이 풍부한 물로 건강한 여름 나기를 준비하길 바란다”고 말했다.오유림 기자 our@hankyung.com