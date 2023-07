[인베스팅닷컴] AI 경쟁에서 엔비디아를 제칠 잠재력 있는 주식 3종목

By Ismael De La Cruz(2023년 7월 12일 작성된 영문 기사의 번역본) 캐시 우드(Cathie Wood)에 따르면 소프트웨어 공급업체들은 인공지능(AI) 붐의 가장 큰 수혜자가 될 것이다. 캐시 우드는 엔비디아 주식을 매도한 후 3가지 종목으로 갈아탔다. 인베스팅프로 여름 세일이 시작되었다. 파격적인 할인 혜택을 확인해 보자. 캐시 우드는 2014년에 아크 인베스트먼트 매니지먼트(ARK Investment Management)를 설립했다. "아크"(ARK)라는 이름은 적극적 리서치를 통한 지식(Active Research Knowledge)의 약자이자 기독교에서의 성궤(Ark of the Covenant)를 의미한다. 그는 독실한 기독교 신자다. 캐시 우드는 선진국 및 신흥국의 파괴적 혁신 기업에 투자하는 ETF인 ARK Innovation(NYSE:ARKK)을 출시했다. 이 펀드는 투자자들 사이에서 큰 인기를 끌었고, 초기에 높은 수익률을 기록했다. 그런데 몇 달 전, 캐시 우드는 주요 펀드에서 보유하고 있던 종목 중 하나인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 매도했다. 엔비디아는 캐시 우드의 스타 종목 중 하나였으며 펀드의 높은 수익률에 크게 기여했다. 작년 10월에는 엔비디아 75만 주를 보유했지만, 올해 1월까지 엔비디아 주식을 모두 팔았다. 인공지능(AI)의 미래에 대한 캐시 우드의 발언을 주목할 필요가 있다. 그는 소프트웨어 공급업체들이 엔비디아가 주도하고 있는 AI 붐의 다음 수혜자가 될 것이라고 믿는다. 특히 AI 혜택을 누릴 수 있는 기업으로는 유아이패스(NYSE:PATH), 트윌리오(NYSE:TWLO), 텔라닥(NYSE:TDOC)을 언급했다. 실제로 캐시 우드의 펀드는 이 3가지 주식을 보유하고 있다. 이제 인베스팅프로 도구를 활용해 3가지 주식을 살펴보려고 한다. 1. 트윌리오 트윌리오(NYSE:TWLO)는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 커뮤니케이션 도구를 제공하는 기업이다. 이 도구를 통해 기업들은 웹서비스 API를 사용하여 전화를 걸고 받으며, 문자 메시지를 주고 받으며, 기타 커뮤니케이션 기능을 수행할 수 있다. 트윌리오는 2008년 시애틀에서 설립되었지만 2010년에는 샌프란시스코로 본사를 이전했다. 2023년 5월 9일 트윌리오는 2023년 1분기 실적을 발표했다. 주당순이익과 매출이 시장 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 출처: 인베스팅프로 다음 분기 실적은 7월 27일에 발표할 예정이다. 괜찮은 결과가 나올 것으로 예상되고 앞으로 수년간 추세는 지속될 수 있다. 출처: 인베스팅프로 출처: 인베스팅프로 최근 트윌리오는 인공지능을 활용해 고객과 상호작용을 개선하기 위해서 프레임 AI(Frame AI)와 파트너십을 맺었다고 발표했다. 출처: 인베스팅프로 인베스팅프로에서 제시하는 트윌리오의 잠재적 가치는 주당 88.20달러다. 출처: 인베스팅프로 트윌리오 주가는 과매수 영역에 진입하면서 랠리가 중단되었다. 현재 피보나치 초기 수준에 근접하고 있어서 잠재적으로 상승 반등을 일으킬 수 있다. 2. 텔라닥 헬스텔라닥 헬스(NYSE:TDOC)는 미국에 본사를 둔 다국적 원격의료 및 가상의료 기업으로서 전화 및 화상 상담을 통해 연중무휴 24시간 서비스를 제공한다. 2002년에 설립되었으며 BetterHelp, Best Doctors, Advance Medical 등의 회사를 인수했다. 미국증시에 상장된 기업이지만 130여개 국가에 진출하고 있다. 4월 26일 텔라닥 분기 실적 발표에서 매출과 주당순이익이 예상치를 상회했다. 이러한 호실적은 가상의료 플랫폼의 지속적 성장 덕분이었다. 텔라닥의 플랫폼은 환자가 의사 및 기타 의료 서비스 제공자와 원격으로 연결할 수 있도록 지원하며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 큰 인기를 끌었다. 다음 분기 실적은 7월 26일에 발표될 예정이며, 올해 및 내년 전망도 긍정적으로 보인다. 출처: 인베스팅프로 도이치은행은 텔라닥의 목표주가는 29달러로 제시했고 이는 상당한 상승 잠재력을 나타낸다. 평균적으로 시장 컨센서스 목표주가는 30달러다. 출처: 인베스팅프로 현재 지지선 수준은 1월, 3월, 5월 그리고 이번 7월에 성공적으로 유지되었고, 과거에도 회복력을 입증한 바 있다. 3. 유아이패스 유아이패스(NYSE:PATH)는 루마니아 기업가들이 2005년에 설립한 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어 기업이다. 루마니아 부쿠레슈티에서 시작한 이후 런던, 뉴욕, 파리, 싱가포르, 도쿄, 워싱턴에 사무소를 개설하면서 사업을 확장했다. 2023년 5월 24일 유아이패스는 매우 양호한 분기 실적을 발표했다. 주당순이익과 매출 모두 시장 전망치를 상회했다. 출처: 인베스팅프로 9월 6일로 예정된 실적 발표는 긍정적일 것으로 예상되며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 지속될 것으로 보인다. 출처: 인베스팅프로 출처: 인베스팅프로 웰스파고는 최근 유아이패스의 목표주가를 20달러로 제시하는 등 시장은 지지를 보여 주고 있다. 출처: 인베스팅프로 작년 11월 이후 유아이패스 주가는 꾸준히 상승하고 있었으나, 6월 초에는 하락하기 시작해 과매수 수준에 도달했다. 하락은 첫 번째 피보나치 수준에서 멈춘 상태다. 해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기