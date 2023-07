디지털 전환 대응 속도 높여

우리금융그룹이 그동안 위탁(아웃소싱)해온 우리은행과 우리카드의 정보기술(IT) 개발 및 운영 업무를 각 계열사가 직접 수행하는 체제로 바꾸기로 했다고 11일 밝혔다.



우리금융은 그동안 전산 통합관리를 통한 시너지 창출을 위해 그룹의 IT 서비스를 우리FIS에 맡겨왔다. 하지만 우리은행과 우리카드는 IT 개발 및 운영 업무를 직접 수행하는 체제로 전환하는 방안을 추진할 계획이다. 시장의 디지털 전환 요구에 더 능동적으로 대응하고, 속도감 있는 디지털 전환을 위해선 이 같은 변화가 필요하다는 게 우리금융의 설명이다.



우리금융은 IT 서비스를 계열사가 직접 수행하는 시점을 내년 1월로 설정하고 그룹 공동 태스크포스(TF)를 운영하기로 했다. IT 역량 내재화를 추진하는 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하기 위해 IT 안정성을 모니터링하는 별도 조직도 구성한다. 우리금융은 또 디지털 서비스 개발 기간 단축, 인공지능(AI)·클라우드 등 신기술 전문가 영입 확대, IT 서비스 직접 개발 비중 확대 등 IT 역량 강화를 위한 방안을 추진하겠다고 밝혔다.



임종룡 우리금융 회장은 “그룹 IT 경쟁력 강화를 위해 IT 역량 내재화가 필요하다”고 강조했다.



정의진 기자 justjin@hankyung.com