케이뱅크, 국민카드와 제휴 신용카드 출시…최대 21.5만원 캐시백

케이뱅크는 KB국민카드와 제휴해 ‘KB국민 톡톡 with Kbank 카드’를 출시하고, 최대 21만5000원의 캐시백 혜택을 주는 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.‘KB국민 톡톡 with Kbank 카드’는 케이뱅크가 카드업체와 협업해 만든 세 번째 제휴 신용카드다.케이뱅크는 출시를 기념해 최대 21만5000원의 캐시백 혜택을 누릴 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다.‘이벤트1’은 최대 18만원 캐시백을 받을 수 있는 이벤트다. 먼저 다음달 15일까지 ‘KB국민 톡톡 with Kbank 카드’로 17만원 이상 결제하면 10월 16일 이전 카드 결제계좌로 17만원이 입금된다.‘이벤트2’는 위 이벤트에 참여할 때 KB Pay에 카드를 등록하고 1만원 이상 이용하면 오는 9월 30일 전까지 결제계좌로 1만원을 추가로 받을 수 있다.마지막 ‘이벤트3’은 자동납부 이벤트다. 7월 한 달 내에 아파트관리비, 도시가스, 전기요금, 4대 사회보험료, 학교 납입금(초중고) 등의 자동납부를 신청하면 항목별로 차등적으로 혜택금을 받을 수 있다. 5개 모든 항목에서 혜택을 받으면 최대 3만5000원이 결제계좌로 입금된다.한편, ‘KB국민 톡톡 with Kbank 카드’는 이벤트 기간 외에도 일상 소비생활에서 많은 청구할인 혜택을 받을 수 있도록 설계됐다. △스타벅스에서 50% 할인 △OTT 구독 서비스(유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브 티빙) 20% 할인 △온라인 간편결제(KB Pay, 삼성페이, 카카오페이, 네이버 페이 등 10여종) 10% 할인 △배달앱(배달의 민족, 요기요) 5% 할인 △대중교통 5% 할인 등을 제공한다.월 할인 한도는 3000원에서 1만원까지 대상 부문별로 차등 적용되며, 전월 이용실적에 따라 할인한도가 제공된다. 해당 카드는 케이뱅크 앱의 '상품' 탭 중 '카드'에서 신청 가능하다.케이뱅크 관계자는 “KB국민카드와 제휴 신용카드 출시를 기념해 결제 캐시백 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객에게 많은 혜택을 제공할 수 있는 서비스와 상품을 마련하겠다”고 밝혔다.정의진 기자 justjin@hankyung.com