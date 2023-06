오픈마일은 차량관리 효율화를 위해 보급형 자동운행기록계(DTG) 선두업체인 애니모빌리티와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 오픈마일 제공.

B2B(기업간 거래) 차량관리 서비스를 제공하는 오픈마일은 차량관리 효율화를 위해 보급형 자동운행기록계(DTG) 선두업체인 애니모빌리티와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.서울 광진구 오픈마일 사옥에서 열린 이번 협약식은 오픈마일의 박경현 대표와 김지수 이사, 애니모빌리티의 도기주 대표, 이준수 이사, 신명철 이사가 참석한 가운데 진행됐다.오픈마일과 애니모빌리티는 DTG와 차량진단장치(OBD)를 결합한 모델인 보급형 'Any DTG'를 고객에게 우선 적용해 차량상태 및 운행기록 관리를 통해 운전자의 경제성, 편의성 뿐만 아니라 안전운행을 돕기로 했다.이를 위해 'Any DTG'를 오픈마일이 운영하는 상용차량에 우선 적용하고 이를 통해 수집된 데이터를 관제서비스에 활용해 상용차 및 B2B 차량을 효율적으로 관리하도록 지원할 계획이다.특히 ▲오픈마일 멤버십 차량관리 솔루션 연계를 통한 상시적 차량상태 관리 ▲B2B파트너사의 니즈를 반영한 차량/기사관리 솔루션 구축 ▲상용차 시장에서 양사 공동 서비스 개발 및 영업 등 협력 강화를 추진할 예정이다.도기주 애니모빌리티 대표는 "국토교통부, 한국교통안전공단의 연구 용역을 통해 탄생한 'Any DTG'가 화물차 및 어린이통학차 시장에서 단기간내 4만대 이상 판매를 거두는 등 실질적인 성과를 내고 있다"며 "오픈마일과의 협업을 통해 고객의 범위를 1t이하 차량까지 확대하고, 오픈마일멤버십 결합상품을 통해 모든 상용차 기사들의 안전을 책임지는 스마트한 비서역할을 하겠다"고 밝혔다.박경현 오픈마일 대표는 "거리를 누비는 1톤이상 화물트럭, 어린이 통학차 등에서 차량의 안전을 확보하고, 사업주는 이를 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는 것은 사회적으로도 매우 중요하다"며 "오픈마일이 잘하는 IT개발 및 차량관리 솔루션에 애니모빌리티의 'Any DTG'를 결합해 차량 애프터 마켓에서 물류/유통 회사의 핵심 운영사로 자리매김하겠다"고 말했다.오픈마일은 '오픈마일 하나면 다 되는 차량관리 서비스' 준비를 마치고, 국내 유일의 상용차량 관리 구독형 플랫폼 '오픈마일 멤버십'과 멤버십 연계 상용차 구독서비스 등을 선보일 예정이다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com