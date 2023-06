수협은행, "에코(E)·수협(S)·지금(G) 우리가!" 캠페인

수협은행은 환경의 날을 맞아 전 임직원이 다함께 참여하는 '에코(E) 수협(S) 지금(G) 우리가!' 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.'에코(E) 수협(S) 지금(G) 우리가!'는 저탄소 생활문화 실천을 위한 임직원 캠페인이다. 수협은행은 '생활 속 ESG 6대 ZERO 수칙'을 제정하고 포스터로 제작해 개인용 머그컵과 함께 임직원들에게 배포했다.생활 속 ESG 6대 ZERO 수칙은 ▷일회용품 ZERO ▷종이사용 ZERO ▷DT 탄소 ZERO ▷전력낭비 ZERO ▷대기오염 ZERO ▷쓰레기양 ZERO 등 우리 생활 속에서 쉽게 실천할 수 있는 내용으로 구성됐다.수협은행은 임직원들의 개인컵 사용과 페이퍼리스, 출퇴근 시 대중교통이나 자전거 이용 등 업무 환경 속 탄소제로 실천을 독려하고, 수협은행 고객들에게도 이를 적극 홍보해 동참을 유도할 방침이다.수협은행은 고객사를 비롯한 다양한 기관들과의 ESG 경영 협약을 확대하고 이들과 함께 해안가 플로깅 등 해양환경보호 활동을 지속적으로 펴 나갈 계획이다.또 ‘Sh해양플라스틱Zero! 예‧적금’, ‘Sh해양플라스틱Zero! 법인MMDA’ 등 착한 기업을 우대하는 공익상품 판매를 강화해 수익금의 일정액을 해양환경보전 및 ESG사업 지원기금으로 매년 출연할 예정이다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com