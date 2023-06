충청권 휩쓸었던 '영업의 달인'…亞 '넘버원 금융그룹' 향해 질주

2023.6.8 (목) 배포 즉시 보도

하나금융그룹, 아시아·태평양 지역의 지속가능 금융 발전 위한 생물다양성 이니셔티브 참여 확대생물다양성 영역에 대한 관심과 금융을 통한 자연보전 활동애 적극적인 참여'TNFD' 통해 자연에 미치는 금융 산업의 위험요인 저감 전략 및 목표수립'PBAF'의 생물다양성 회계기준 적용으로 자연자본의 재무적 영향 정량적 관리ESG 금융 관리체계 고도화, 사회적 임팩트 확대, 기후변화대응 역량 강화 통한진정성 있는 ESG 경영 실천하나금융그룹(회장 함영주)은 아시아‧태평양 지역의 지속가능금융 발전을 위해 생물다양성 관련 글로벌 ESG 이니셔티브인 'TNFD(자연관련 재무정보공개 협의체, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)', 'PBAF(생물다양성 회계금융연합, Partnership for Biodiversity Accounting Financials)'에 가입했다고 밝혔다.'TNFD'는 자연손실 방지 및 생태계 회복을 위해 활동하는 글로벌 환경 협의체로 기업에게 자연관련 재무정보 공개의 기준을 제공한다. 또한, 'PBAF'는 금융기관의 대출과 투자가 생물다양성에 미치는 영향을 측정하기 위해 설립됐다.하나금융그룹은 'TNFD' 참여를 통해 금융 산업이 자연에 미치는 영향을 파악해 위험요인을 저감시킬 수 있는 전략과 목표를 수립하여 공개할 예정이며, 'PBAF'의 생물다양성 관련 회계기준 적용을 통해 자연자본으로 인한 재무적 영향을 정량적으로 관리할 계획이다.함영주 하나금융그룹 회장은 "올해는 팬데믹과 자원고갈 등의 이슈로 중요성이 커지고 있는 생물다양성 영역에 관심을 갖고 적극 참여할 예정"이며, "거대한 잠재력이 있는 생물다양성 보전 분야에 대한 금융투자를 확대하여 환경과 사회적 책임을 위한 금융기관의 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.지난 5월 함영주 하나금융그룹 회장은 국내에서 최초로 개최된 유엔 환경계획 금융 이니셔티브(United Nations Environmental Programme Finance Initiative) 아시아‧태평양 라운드테이블에 기조연설자로 참석해 아태 지역의 지속가능금융을 위한 생물다양성 분야 투자 확대에 앞장설 것을 선언한 바 있다.한편, 하나금융그룹은 그룹의 ESG 비전인 "Big Step for Tomorrow"를 바탕으로 ESG 금융 관리체계 고도화, 사회적 임팩트 확대, 기후변화대응 역량 강화를 통한 진정성 있는 ESG 경영 실천에 집중하고 있다. 특히 탄소중립 실행력 확보를 위한 환경경영실천 및 금융배출량 측정을 추진하고 있으며, ESG 투자를 확대하기 위해 K-Taxonomy 도입과 중소기업 지원 프로젝트를 기반으로 ESG 경영을 실천하고 있다.하나금융지주 ESG기획팀 하유나 차장 (T : 317-5927)하나금융지주 홍보팀 신광호 과장 (T : 729-0128