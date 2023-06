사진=FPT 소프트웨어 코리아

FPT 소프트웨어 코리아는 한국 시장에서의 SAP 서비스 사업 성장 전략을 발표했다고 5일 밝혔다. 이를 통해 더 많은 국내 기업이 전사자원관리(ERP) 시장 세계 1위 기업인 SAP의 솔루션을 도입하고 인재 수요를 충족할 수 있도록 지원할 계획이다.FPT 소프트웨어의 한국 자회사인 FPT 소프트웨어 코리아는 현재 한국에서 활동하는 베트남 IT 서비스 기업 중 최대 기업이다. 2016년 한국 시장에 진출한 후 대기업을 포함한 30개 이상의 국내 고객사에 IT 서비스를 성공적으로 제공하고 있다. 약 1200명의 베트남 엔지니어가 한국 고객사와의 프로젝트를 위해 원격으로 근무하고 있다.업체에 따르면 국내 SAP 인재 부족 현상이 지속되고 있다. 국내 기업들이 SAP 관련 프로젝트를 효과적으로 수행하기 위해서는 전문성을 보유한 컨설턴트나 엔지니어를 채용해야 하지만, 늘어나는 수요를 맞출 국내 인재가 부족하다는 설명이다.FPT 소프트웨어는 국내 기업의 SAP 인재 수요에 부응하기 위해 전문 인력 양성에 집중적으로 투자하고 있다. 글로벌 시장에 서비스를 제공하기 위해 3500명의 SAP 전문가 풀을 구축할 계획이며, 1500명을 한국 시장에 전담 배치할 예정이다. 이중 한국어에 능통한 SAP 전문가 150명을 확보해 국내 고객에게 SAP 서비스를 제공하는 신뢰할 수 있는 공급업체가 되는 것을 목표로 하고 있다.한편 FPT 소프트웨어는 20년 이상의 경험을 바탕으로 전 세계 100개 이상의 고객사에 SAP 서비스를 제공하고, 200개 이상의 SAP 프로젝트를 수행하고 있다. 현재까지 전 세계 약 1500명의 SAP 컨설턴트를 보유하고 있으며, 이중 약 600명이 한국 시장에 전념하고 있다.도요타, 혼다, EON/RWE, 마루베니, 히타치, 하이테크 등 글로벌 고객사와의 성공적인 프로젝트를 마무리한 이후 한국 고객사를 위한 SAP 서비스를 확대하고 있다. 최근 FPT 소프트웨어 코리아는 S/4 HANA 마이그레이션, 비즈니스 테크놀로지 플랫폼, RISE with SAP 등의 서비스와 기술을 중심으로 국내 여러 대형 고객사에 SAP 솔루션을 제공하고 있다.또한 글로벌 딜리버리 센터 모델을 활용해 기업이 사내 IT 팀을 구성하는 데 드는 비용과 노력을 절감하는 동시에 생산성과 유연성을 극대화할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있다.홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com