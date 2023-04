사진=LG전자 제공

LG전자가 독자 스마트TV 플랫폼인 webOS에 탑재한 콘텐츠 확대를 통해 다양한 취향을 지닌 사용자들에게 맞춤형 경험을 제공한다고 26일 밝혔다.올해 LG전자는 개인의 취향과 생활 패턴에 맞춘 탁월한 시청 경험을 더 많은 사용자들이 누릴 수 있도록 '싱크 투 유, 오픈 투 올(Sync to You, Open to All)'이라는 TV 사업 비전을 정립했다. 무료로 콘텐츠를 제공하는 'LG 채널' 서비스 확대와 다변화가 대표적인 사례다.LG 채널은 국가별 인기 콘텐츠를 지속 업데이트 해 최근 긍정적인 반응을 얻고 있다. 미국에서는 ‘대학체육협회(NCAA)’의 미식축구와 농구를, 유럽에서는 영화, 인기 온라인동영상서비스(OTT) 서비스 ‘라쿠텐 TV'의 영화, 드라마 등 콘텐츠를 무료로 즐긴다. 국내에서는 '돌싱글즈', '고독한 미식가', '심야식당' 등 인기 콘텐츠를 다른 무료 채널보다 한 달 먼저 본다. 국내 LG 채널에서 약 120개의 무료 채널을 즐길 수 있다.LG 채널의 글로벌 가입자 수는 지난해 초 25개국 약 2000만명에서 1년 만에 두 배 이상 증가해 현재 29개국 4800만명을 돌파했다. 글로벌 사용자들의 다양한 취향을 고려해 콘텐츠의 양과 질을 모두 강화한 결과라는 게 회사 측 설명이다.LG 채널뿐만 아니라 교육, 운동 등 참여형 webOS 콘텐츠의 인기도 높다.최근 새롭게 탑재된 '마스터클래스(Mastercl;ass)'에서는 유명 셰프인 고든 램지와 인기 가수 머라이어 캐리로부터 요리와 보컬 수업을 들을 수 있다. 전 미국 대통령 빌 클린턴의 리더십 강좌 수강도 가능하다. 5900만 명의 수강생과 20만 개 이상의 강의 콘텐츠를 보유한 글로벌강의 플랫폼 '유데미(Udemy) 큐레이션'에서는 △챗GPT △마케팅 △프로그래밍 △비즈니스 영어 △작곡수업 등 최신 트렌드를 반영한 자기 계발 강좌도 편리하게 수강할 수 있다.아울러 ‘홈트족’을 위한 운동 콘텐츠도 확대하고 있다. △인공지능(AI) 기술 기반으로 운동 자세를 카메라로 감지해 실시간으로 피드백을 제공하는 '엑서사이트(Exercite)' △필라테스, 요가, 자전거 등 다양한 운동 종목의 전문가들에게 매일 수업을 받을 수 있는 글로벌 최대 피트니스 프랜차이즈 '엑스포넨셜플러스(Xponential+)' 등이 최근 탑재됐다.조병하 LG전자 HE플랫폼사업담당 전무는 "다양한 분야의 질 높은 webOS 콘텐츠를 지속적으로 늘려 개인 취향과 라이프스타일을 고려한 맞춤형 고객경험을 강화하겠다"고 말했다조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com