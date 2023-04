금융위, 신용평가 AI 모형 검증한다…보안 가이드라인도 마련

인공지능(AI) 기술이 하루가 다르게 발전하고 있다. 특히 챗GPT가 등장한 이후 AI에 대한 관심이 높아졌다. 챗GPT를 이용해 과제를 하는 학생들이 늘어나며 학교에서도 이에 대한 의견이 갈리고 있다.최근 대학뿐 아니라 중고교에서도 챗GPT를 과제물 작성 등에 활용했다가 부정행위로 간주돼 0점 처리되는 일이 있었다. 챗GPT 활용이 학생들의 사고력과 창의력에 부정적인 영향을 미칠 것으로 우려하는 목소리도 나온다.챗GPT는 대화형 AI 서비스로 질문에 답변하도록 설계된 언어 모델이다. 자료 조사, 에세이 작성, 언어 번역, 계산 등을 수행할 수 있다. 챗GPT의 기능을 체험해 보기 위해 ‘Problems of using ChatGPT for school assignments’를 주제로 에세이를 써 달라고 했다. 챗GPT는 약 1분 만에 ‘Using ChatGPT for School’이라는 제목으로 2650자의 긴 에세이를 완성했다.챗GPT의 이런 기능을 학교 과제에 활용하면 당장은 좋은 성적을 받을지 모른다. 하지만 장기적으로는 오히려 독이 될 수 있다. 학생 스스로 생각하고 문제를 해결하는 능력을 키우는 데 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.챗GPT가 수준 높은 학습 및 과제 수행에 도움이 될 수 있다는 의견도 존재한다. 학교에서 챗GPT를 어떻게 활용할지에 대해서는 신중하게 고려할 필요가 있다. 바람직한 챗GPT 활용 방향에 대한 논란은 앞으로도 계속될 것이다.김시은 생글기자(청심국제중 2학년)