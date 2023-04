나라야나 무르티는 ‘인도 IT(정보기술) 산업의 아버지’ 또는 ‘인도의 빌 게이츠’라고 불리는 인물입니다. 그는 해외에 있는 기업들의 주문을 받아 다양한 IT 시스템과 소프트웨어를 만들어 주는 회사를 설립해 세계적인 성공을 거뒀어요. 월급을 받는 직장인 생활에 만족하지 않고 인도의 젊은 기술자들을 모아 과감히 창업에 도전한 무르티. 그는 인도 IT 산업을 발전시키고 전 세계 많은 기업에 영향을 미친 사업가로 평가됩니다. 리시 수낵 영국 총리의 장인이기도 합니다. 창업의 꿈…‘내 회사를 차릴 거야’무르티는 1946년 인도 남부의 카르나 타카주에 있는 마이소르라는 도시에서 태어났어요. 그는 어려서부터 공부를 잘했어요. 1967년 마이소르 국립 공과대학에서 전기공학을 전공한 뒤 인도의 수재들이 모인다는 인도공과대학(IIT) 칸푸르 대학원에서 석사학위를 받아요. 무르티가 처음부터 사업으로 큰 성공을 거둔 건 아니에요. 대학원을 졸업한 뒤 교수님 밑에서 연구원과 프로그래머로 일하다가 소프트로닉스라는 회사를 만들었는데, 1년 반 만에 망했죠. 하지만 자신의 회사를 차리고 싶은 ‘창업의 꿈’은 결코 포기할 수 없었어요. 인포시스 설립 1981년 무르티는 후배 기술자 6명과 함께 자기 집 방 한 칸에서 사업을 시작합니다. 지금은 인도 최대 IT 기업이 된 인포시스예요. 설립 자금은 아내에게서 빌린 1만 루피, 약 250달러였어요. 두 달도 채 버티지 못할 돈이었죠. 그는 고객들이 원하는 맞춤형 소프트웨어 개발에 나섭니다. 사실 회사를 차리기 전부터 공항에서 화물을 이동시키는 시스템 등 여러 소프트웨어를 만들어본 경험이 있었거든요. 그러나 당시 인도 정부는 사업하는 회사들에 그다지 우호적이지 않았어요. 규제도 많았고 외국 기업이 인도에 자유롭게 들어올 수 있도록 개방하지도 않았어요. 외국 회사를 고객으로 끌어들이기 쉽지 않았죠. 무르티는 한 인터뷰에서 “전화기를 두고 서로 연결하는 데 1년, 외국에서 컴퓨터를 수입 허가를 받는 데 3년이 걸렸다”고 말한 적도 있어요. 1989년 인포시스는 다른 회사와 같이 합작 회사를 만들지만 역시 잘 안됐어요. 결국 동업자 중 한 명은 자신의 주식(지분)을 팔고 떠납니다. 상황은 절망적이었어요. IT 시스템 아웃소싱 1990년대 들어 인도 정부가 외국 기업들에 문을 열면서 분위기는 달라지기 시작했습니다. 당시만 해도 한 회사의 IT시 스템은 그 회사 안에서 만들어야 한다는 믿음이 강했어요. 그런데 무르티는 비행기로도 오랜 시간이 걸리는 인도에서 미국 회사의 IT시스템을 만들어 납품할 수 있다고 고객을 설득합니다. 고객 입장에선 자기가 필요한 것을 회사 밖에서 주문해 공급받는 ‘아웃소싱’ 개념이죠. 그는 고객들을 설득하는 데 마음을 다했어요. 1999년 인포시스는 연간 매출이 1억 달러에 달할 만큼 급성장했어요. 같은 해 미국 주식시장인 나스닥에 상장하는 첫 번째 인도회사가 됩니다. 현재 인포시스는 다양한 IT 프로그램을 개발하고 기업들이 디지털화하는 것을 돕는 세계적인 IT 회사가 됐습니다. 전 세계 50개 이상의 나라에서 34만6000명의 직원이 1년에 18억 달러(약 2조 3800억 원)를 벌어들이고 있습니다. 직원을 부자로 만드는 회사 무르티는 2000년 인포시스 직원들에게 스톡옵션을 줬어요. 스톡옵션이란 직원들이 일정한 기간 정해진 가격에 회사 주식을 살 수 있는 권리예요. 직원들도 주식을 보유해 회사의 주인이 될 수 있게 한 것이죠. 인도에선 최초의 사례였어요. ‘직원들을 백만장자로 만든다’는 무르티의 창업 목표가 이뤄지는 순간이었습니다. 미국 경제잡지 포브스가 최근 집계한 세계 부자 순위에서 무르티는 658번째로 꼽혔어요. 순자산이 43억 달러(약 5조 6900억 원)로 추정됩니다. 그는 자신뿐만 아니라 직원과 고객들을 모두 부자로 만들겠다고 도전한 기업가였습니다.by 문혜정 기자