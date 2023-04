KB금융그룹(회장 윤종규)은 12일 여의도 KB증권 본사에서 오종한 법무법인 세종 대표, 전병하 법무법인 태평양 송무총괄대표, 최재영 KB금융지주 WM/연금총괄(부행장)이 참석한 가운데 'KB GOLD&WISE the FIRST' 고객에게 법률 분야의 ‘패밀리 오피스 서비스’ 제공 강화를 위한 업무협약을 체결했다.‘패밀리 오피스 서비스’는 개인/가문/사업의 주요 자산에 대한 생애주기 및 사업 운영단계별 맞춤 솔루션을 제공하는 컨설팅 서비스로, 이번 업무협약을 통해 KB국민은행과 KB증권은 ▲가업승계 ▲인수합병(M&A) ▲유언대용신탁 등 자산관리 업무 전반에 대한 심도 깊은 법률 서비스를 지원할 수 있게 되었다.향후 KB금융은 세무 신고를 지원하는 회계법인, 국내외 부동산 매입·매각과 개발업무를 담당하는 해외부동산법인, 미국 납세 업무관련 서비스를 제공하는 미국세무법인 등 3개 분야(세무·회계, 해외부동산, 미국세무)에 대해서도 추가로 업무협약을 맺고 'KB GOLD&WISE the FIRST' 고객에게 최상의 ‘패밀리 오피스 서비스’를 제공할 예정이다.협약식에서 최재영 KB금융지주 WM/연금총괄(부행장)은 “KB패밀리오피스 전담팀과 외부전문가 그룹과의 협업을 통해 고객을 위한 한차원 더 높은 최적의 솔루션 제안이 가능해졌다”며, “앞으로도 대한민국 자산관리 비즈니스의 성장과 발전을 주도해 나가겠다”고 말했다.'KB GOLD&WISE the FIRST'는 ‘오직 하나뿐인 소중한 당신을 위해 가장 전문적인 솔루션으로 최고의 가치를 지킨다’라는 철학을 바탕으로 VVIP고객님들에게 최고의 가치를 제공하는 대한민국 No.1 자산관리 브랜드이다. 또한, 국내 최대규모의 자산관리센터로서 각 분야의 최고전문가들이 One-Team을 이뤄 고객을 관리하며, 고객은 프리미엄 종합자산관리서비스를 원스탑(One-stop)으로 편리하게 이용할 수 있다.[보도자료 사진 설명1]12일 진행된 법률 분야의 ‘패밀리 오피스 서비스’ 제공 강화를 위해 KB금융이 법무법인 세종과 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있는 모습(사진 왼쪽에서부터 첫번째 왕현정 KB증권 TAX솔루션부 부장, 두번째 조영욱 KB국민은행 WM투자솔루션부 부장, 세번째 최재영 KB금융지주 WM/연금총괄(부행장), 네번째 오종한 법무법인 세종 대표, 다섯번째 김현진 법무법인 세종 변호사, 여섯번째 이민정 KB증권 변호사)[보도자료 사진 설명2]12일 진행된 법률 분야의 ‘패밀리 오피스 서비스’ 제공 강화를 위해 KB금융이 법무법인 태평양과 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있는 모습(사진 왼쪽에서부터 첫번째 조영욱 KB국민은행 WM투자솔루션부 부장, 두번째 왕현정 KB증권 TAX솔루션부 부장, 세번째 최재영 KB금융지주 WM/연금총괄(부행장), 네번째 전병하 법무법인 태평양 송무총괄대표, 다섯번째 부광득 변호사, 여섯번째 이민정 KB증권 변호사