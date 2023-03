"전기차에 중국산 못 쓰겠는데…" GM이 인정한 국내 기업 [안재광의 대기만성's]

한경 긱스(Geeks)가 벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 한 주간의 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. 어떤 스타트업에 투자금이 몰렸을까요? 지금 출발합니다.AI 기반 전력 인프라 스타트업 크로커스, 64억원 투자 유치인공지능(AI) 기반 전력인프라 스타트업 크로커스가 64억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다. 이앤인베스트먼트, 파이오니어인베스트먼트, 신한자산운용, S&S인베스트먼트 등이 이번 투자에 참여했다. 이 회사의 누적 투자금은 156억원이다. 크로커스는 전기차 급속 충전시스템 '아셀로 EV'와 전력 최적 제어 솔루션 '아셀로 GRID'를 운영하고 있다. 투자사들은 사업 성장 가능성과 기술력을 높게 평가했다.'배뇨 장애 모니터링' 메디띵스, 6억원 유치헬스케어 스타트업 메디띵스가 카카오벤처스와 디캠프로부터 6억원 규모의 투자를 유치했다. 메디띵스는 착용형(웨어러블) 방광 관찰(모니터링) 솔루션을 개발하고 있다. 배뇨장애 환자가 손쉽게 도뇨·배뇨를 관리할 수 있는 방광 모니터링 기기 ‘메디라이트’와 맞춤형 배뇨장애 관리 플랫폼을 개발 중이다. 메디라이트는 척수손상이나 치매 등 신경계 이상으로 배뇨 기능에 문제를 겪는 신경인성방광 환자를 포함한 배뇨장애 환자가 사용한다.자율주행 로봇 스타트업 뉴빌리티, 30억원 유치실내외 자율주행 로봇 서비스 플랫폼 기업 뉴빌리티가 삼성벤처투자로부터 30억원의 투자를 유치다. 누적 투자금은 300억원이다. 뉴빌리티는 세계 최대 IT 전시회 'CES 2023'에서 혁신상을 수상한 자율주행 로봇 '뉴비'와 RaaS(Robot as a Service) 플랫폼 '뉴비고'가 주요 제품이다. 이번 투자를 바탕으로 향후 일본, 유럽, 미국 등 해외 주요 시장에 진출하고 동남아 생산 기지를 구축하는 등 글로벌 사업 교두보를 마련할 계획이다.AI 플랫폼 기반 항암제 개발사 펠레메드, 55억원 투자 유치신약 개발 스타트업인 펠레메드가 55억원 규모의 시리즈A 브릿지 투자 유치에 성공했다. 기존 투자자인 LSK인베스트먼트, KDB산업은행캐피탈과 함께 보광인베스트먼트, BSK인베스트먼트, 알파원인베스트먼트 등이 새로 합류했다. 누적 투자금은 120억원이다.펠레메드는 이번 투자금을 활용해 올해 안에 항암신약(PLM-102)의 임상 1상을 한국과 미국에서 진행할 예정이다. 이 항암신약은 다음달 개최되는 '2023년 미국암연구학회(AACR)'의 발표 연제로 선정되기도 했다.'커피박'으로 만드는 대체 단백질... 어반랩스 투자 유치커피 부산물인 커피박을 활용해 식물성 대체 단백질을 만드는 회사 어반랩스가 빅뱅엔젤스와 코리아오메가투자금융으로부터 시드(초기) 투자를 유치했다. 이 회사는 버려지는 커피박을 수거해 식용 단백질을 만들고, 이를 배합해 원료와 소재, 식품을 생산하는 기술을 개발하고 있다. 2020년 체내 흡수율을 높인 액상 마카 제품인 '마카롱EX'를 선보이기도 했다. 펫테크 핏펫, 50억원 유치반려동물 헬스케어 스타트업 핏펫이 동화약품으로부터 50억원 규모의 전략적 투자 유치에 성공했다. 동화약품은 핏펫이 보유한 반려동물 데이터베이스를 활용해 동물 의약품을 개발할 계획이다. 핏펫은 반려동물 간편 검사 서비스, 반려동물 용품 커머스, 동물병원 찾기 등을 선보였다. 2021년 예비유니콘 기업으로 선정됐다. '폐기름 재활용' 던브, 3억원 유치폐식용유 등 폐기름을 재활용하는 기술을 개발 중인 소셜 스타트업 던브가 임팩트스퀘어로부터 시드(초기) 투자를 유치했다. 자체 에멀젼 합성 공정을 기반으로 실리카와 실리케이트를 연구하고 있다. 부산창조경제혁신센터 보육 회사다.트래블테크 트립어스, 시드 투자 유치여행업무 자동화 전문 스타트업 트립어스가 한국투자액셀러레이터로부터 시드 투자를 받았다. 이 회사는 로봇 기반 자동화 시스템인 RPA를 활용한 B2B 플랫폼 '유트립 RPA'를 내놨다. 기존 여행사가 코딩과 비슷한 명령어 방식으로 GDS(항공예약시스템)를 사용하거나 항공사 홈페이지를 각각 접속하던 방식을 탈피해 클릭 한 번으로 업무 처리를 자동화했다.김종우 기자 jongwoo@hankyung.com