육군 용사의 집, 호텔로 재탄생…나인트리 로카우스 용산 개관

DL이앤씨는 업무소통 플랫폼인 '어깨동무M'에 입주 현장 애프터서비스(A/S) 모바일 관리 시스템을 도입한다고 22일 밝혔다. 어깨동무M은 지난해 DL이앤씨가 개발해 현장에 적용한 관리자와 근로자 간 양방향 소통 플랫폼이다. 국내 최대 메신저 서비스인 카카오톡을 기반으로 개발해 친구 추가만으로 근로자 출입 확인부터 안전 공지는 물론, 업무 지시와 품질 관리 등 정보를 주고받을 수 있다. DL이앤씨는 기존 AS 관리 시스템을 모바일화해 어깨동무M에 탑재했다. 이를 통해 공동주택과 오피스 빌딩 등 다양한 고객 입주 현장에서 AS 처리 전 과정을 원스톱으로 관리하도록 했다. DL이앤씨는 AS 모바일 관리 시스템에 대한 사업 모델 특허출원을 진행 중이다. 향후 어깨동무M 사용 대상을 고객까지 확대해 AS 예약과 진행 경과 알림 서비스 등을 제공할 계획이다. /연합뉴스